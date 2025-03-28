ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ekrem İmamoğlu Açıklaması: "Muhalefet, Seçimi Kazanabilecek Bir Lider Olduğunu Söylüyor. Bu Yüzden Takip Ediyoruz" - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ekrem İmamoğlu Açıklaması: "Muhalefet, Seçimi Kazanabilecek Bir Lider Olduğunu Söylüyor. Bu Yüzden Takip Ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından Rubio uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rubio, CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının da görüşmede gündeme geldiğini belirterek, " Bu konudaki tüm gerçekleri bilmiyorum. Açıkçası belediye başkanının söylediği ya da siyasi muhalefetin söylediği bu değil; aday olmasına izin verilseydi seçimi kazanabilecek bir lider olduğunu ifade ediyorlar. Bu yüzden izliyoruz. Endişelerimizi dile getirdik. Özellikle de yakın müttefikimiz olan bir ülkenin yönetiminde böyle bir istikrarsızlık görmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

28.03.2025 10:38  Güncelleme: 11:41
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından Rubio uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rubio, CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının da görüşmede gündeme geldiğini belirterek, "Bu konudaki tüm gerçekleri bilmiyorum. Açıkçası belediye başkanının söylediği ya da siyasi muhalefetin söylediği bu değil; aday olmasına izin verilseydi seçimi kazanabilecek bir lider olduğunu ifade ediyorlar. Bu yüzden izliyoruz. Endişelerimizi dile getirdik. Özellikle de yakın müttefikimiz olan bir ülkenin yönetiminde böyle bir istikrarsızlık görmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyareti sırasında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından Rubio'nun, " Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerimi dile getirdim" paylaşımı dikkat çekmiş, Türkiye'deki diplomatik kaynaklar ise görüşmeyi, "gayet olumlu ve ülkeler arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan" bir görüşme olarak ifade etmişti.

Rubio, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve konuya ilişkin, "hem endişelerimizi dile getirip hem de ortaklaşa yapabileceğimiz başka pek çok şey olduğunu anlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Biz endişeli olduğumuzu ifade ettik"

Gazetecinin Hakan Fidan ile yapılan görüşmenin ardından BBC muhabirinin dün Türkiye'den sınır dışı edilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, "Biz endişeli olduğumuzu ifade ettik. Gidişatı görmekten hoşlanmıyoruz. Türkiye bir müttefik, NATO'da ortak.  Açıkçası, iç siyasi kaygıları var. Bunların her biri hakkında her zaman görüş bildirecek değiliz. Ancak neler olup bittiğine dair herkesin gördüğü haberleri biz de izliyoruz. Bu protestolar ve bazı raporlar konusunda kesinlikle endişeliyiz. Bunu gündeme getirdik" şeklinde yanıtladı.

Gazetecilerin, "Tweetinizin son cümlesi temelde İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasıyla ilgili. Bunu açıkça söylemiyorsunuz ama" sözleri üzerine ise Rubio, "Yani, bu konu hakkında konuştuk. İddiaları, belediye başkanının yolsuzluğa karıştığı, bunun uzun süredir devam eden bir mesele olduğu ve nihayet harekete geçildiği ve siyasetinin arkasına sığındığı yönünde. Bu konudaki tüm gerçekleri bilmiyorum. Açıkçası belediye başkanının söylediği ya da siyasi muhalefetin söylediği bu değil; aday olmasına izin verilseydi seçimi kazanabilecek bir lider olduğunu ifade ediyorlar. Bu yüzden izliyoruz. Endişelerimizi dile getirdik. Özellikle de yakın müttefikimiz olan bir ülkenin yönetiminde böyle bir istikrarsızlık görmek istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Olgun bir dış politika yürütmenin dengesi budur"

Bunun üzerine gazetecilerin, "Yazınızdan sonra Türk diplomatik kaynaklar bu konunun gündeme geldiğini ve sizin endişelerinizi dile getirdiğinizi yalanladı" söylemleri üzerine ise Rubio şu açıklamalarda bulundu:

"Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüştüm. Ancak dediğim gibi, bu tür istikrarsızlıkları ya da bir dizi konuda ortak olmayı umduğumuz ülkelerde bu tür şeylerin yaşanmasını görmek istemiyoruz. Başkan Trump'ın ilk yönetim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir çalışma ilişkisi vardı. Sanırım bunu yeniden başlatmak istiyorlar. Ama onlar bir NATO müttefiki ve biz de onlarla Suriye'de ve başka yerlerde işbirliği yapmak istiyoruz. Dolayısıyla hem endişelerimizi dile getirip hem de ortaklaşa yapabileceğimiz başka pek çok şey olduğunu anlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Olgun bir dış politika yürütmenin dengesi budur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ekrem İmamoğlu Açıklaması: 'Muhalefet, Seçimi Kazanabilecek Bir Lider Olduğunu Söylüyor. Bu Yüzden Takip Ediyoruz' - Son Dakika

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