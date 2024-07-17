ABD Donanması, 1944'teki liman patlaması sonrası suçlanan siyahi denizcileri temize çıkardı

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ABD Donanması, 1944'te yüzlerce kişinin ölmesine neden olan liman patlaması sonrası haksız yere suçlandıkları tespit edilen ve ayrımcılığa maruz kalan 256 siyahi denizciyi temize çıkardı.

ABD'nin San Francisco kenti yakınlarında 17 Temmuz 1944'te yaşanan büyük patlamanın 80'inci yıl dönümünde ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, o dönem siyahi denizcilere karşı yasal ihlallerin yaşandığını belirterek, 256 siyahi denizciyi temize çıkaran belgeye imza attığını ifade etti.

Del Toro, "Bu kararla isimleri temize çıkarıldı, tehlike karşısında gösterdikleri cesaretin tanınması sağlandı." dedi.

Patlamada 320 denizci hayatını kaybetmişti

ABD'nin San Francisco kenti yakınlarında, 17 Temmuz 1944'te, kargo gemisine yüklenen mühimmatın patlaması sonucu Port Chicago donanma silah üssündeki yaklaşık 5 bin tonluk patlayıcı da alev almıştı.

Patlamalarda çoğunluğu siyahilerden oluşan 320 personel hayatını kaybetmiş, 400 personel de yaralanmıştı.

Patlamadan sonra gerekli güvenlik önlemleri alınmadan görevlerine devam etmeyeceğini söyleyen personel hakkında yasal işlem yapılmıştı.

Güvenlik önlemi talep eden siyahi personelden bazıları, "isyan çıkarmak için komplo kurmak suçlamasıyla" yargılanmış ve hapis cezası almıştı.