 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Ekonomisi 2024'te Yavaşlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Ekonomisi 2024'te Yavaşlayacak

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülke ekonomisinin büyümesinin tüketici harcamalarının zayıflaması ve yatırımların azalmasıyla 2023'teki yüzde 2,5 seviyesinden 2024'te yüzde 1,5'e düşeceğini öngördü. CBO'nun yayımladığı raporda, ekonomik büyümenin düşük faiz oranları ve iyileşen finansal koşulların desteğiyle 2025'te yüzde 2,2'ye çıkacağı tahmin edildi.

ABD Ekonomisi 2024\'te Yavaşlayacak
15.12.2023 - 21:03,
Abone Ol

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülke ekonomisinin büyümesinin tüketici harcamalarının zayıflaması ve yatırımların azalmasıyla 2023'teki yüzde 2,5 seviyesinden 2024'te yüzde 1,5'e düşeceğini öngördü.

CBO, 2023-2025 dönemine ilişkin ekonomik tahminlerin yer aldığı raporunu yayımladı.

Ekonomik büyümenin 2024'te yavaşlayacağı ve 2025'te toparlanacağı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin büyümesinin tüketici harcamalarının zayıflaması ve özel konut dışı yatırımların azalmasıyla 2023'teki yüzde 2,5 seviyesinden 2024'te yüzde 1,5'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, ekonomik büyümenin düşük faiz oranları ve iyileşen finansal koşulların desteğiyle 2025'te yüzde 2,2'ye çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

CBO, temmuzdaki tahminlerinde, ekonominin bu yıl yüzde 0,9, gelecek yıl yüzde 1,5 ve 2025'te yüzde 2,4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesi bekleniyor

İş gücü piyasası koşullarının da 2024'te yumuşayacağı aktarılan raporda, işsizlik oranının bu yılın son çeyreğindeki yüzde 3,9 seviyesinden 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4,4'e yükselmesinin ve 2025'e kadar bu seviyeye yakın kalmasının beklendiği vurgulandı.

Raporda, enflasyonun ise gelecek 2 yılda yavaşlamaya devam edeceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik hedefine yaklaşacağı kaydedildi.

Enflasyonun, iş gücü piyasalarındaki yumuşamanın ve kiralardaki artışların yavaşlamasının bir yansıması olarak 2023'teki yüzde 2,9 seviyesinden, 2024'te yüzde 2,1'e düşmesinin beklendiği belirtilen raporda, 2025'te ise gıda ve enerji fiyatlarındaki enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskıların hafiflemesi ve güçlenen ekonomik aktivitenin bazı hizmet kategorileri için fiyat baskılarını bir miktar artırması nedeniyle enflasyonun hafif bir artışla yüzde 2,2'ye yükseleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, tahvil faizlerinin de 2024'te zirveye çıkmasının ardından 2025'e kadar gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ekonomisi 2024'te Yavaşlayacak - Son Dakika


21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti

Son Dakika
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 21:43:44. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Ekonomisi 2024'te Yavaşlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement