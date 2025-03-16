ABD, Husilere Karşı Askeri Operasyon Başlattı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Yemen merkezli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları üzerine dün bu gruba karşı geniş çaplı askeri harekat başlattığını duyurdu. Günlerce sürmesi beklenen operasyon sonucu en az 31 kişinin öldüğü, 101 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Yemen merkezli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları üzerine dün bu gruba karşı geniş çaplı askeri harekat başlattığını bildirdi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı açıklamada, "Tüm Husi teröristlere, zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Eğer durmazlarsa, daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerinize yağacak" dedi.

Trump'tan İran'a tehdit

Trump, ayrıca Husilerin ana destekçisi olan İran'ı gruba verdiği desteği "derhal durdurması gerektiği" konusunda uyardı. İran'ın ABD'yi tehdit etmesi halinde Trump, "ABD sizi tamamen sorumlu tutacak ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" dedi. Trump, ayrıca "Husilerin Amerikan gemilerine yönelik saldırısına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici ölümcül güç kullanacağız" diye yazdı.

ABD, Yemen genelinde geniş çaplı operasyon başlattı

ABD ordusunun Orta Doğu'daki birliklerini denetleyen Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dünkü saldırıları, Yemen genelinde geniş çaplı bir operasyonun başlangıcı olarak nitelendirdi. Yetkililer, dünkü saldırıların kısmen Kızıldeniz'de bulunan Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Husilerin, Amerikan gemilerine, uçaklarına ve askerlerimize yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecek ve onların hamisi olan İran'a haber verilecektir. Seyrüsefer Özgürlüğü yeniden tesis edilecektir" dedi.

Rubio, saldırılar konusunda Rus mevkidaşı Lavrov'u bilgilendirdi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya ile ilişkilerini geliştirme çabalarının açık bir işareti olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşerek, ABD'nin Yemen'deki saldırıları hakkında bilgi verdiğini açıkladı.

Bu saldırı ayrıca, ABD'nin Tahran üzerindeki yaptırım baskısını arttırdığı ve Tahran'ı nükleer programı konusunda müzakere masasına oturtmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleştirildi. Bir ABD yetkilisinin Batı medyasına "haftalarca sürebileceğini" söylediği operasyonlar, Trump'ın göreve geldiği ocak ayından bu yana, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri operasyonu olarak belirtildi.

Bir Pentagon sözcüsü, Husilerin, 2023'ten bu yana ABD savaş gemilerine 174 kez, ticari gemilere ise 145 kez saldırdığını aıkladı. Husiler ise saldırıların, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu savundu.

Husiler: "Bu bir 'savaş suçu"

Husiler tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anees el-Asbahi, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin dünkü saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 31 kişinin öldüğünü ve 101 kişinin de yaralandığını söyledi.

Husilerin Siyasi Bürosu, ABD'nin dünkü saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Yemen silahlı kuvvetlerimiz tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye tamamen hazırdır" denildi. Yemen'in başkenti Sanaa'da yaşayanlar, saldırıların Husilerin kalelerinden birindeki bir binayı vurduğunu bildirdi. Bölgedeki iki görgü tanığı, bugün, saldırıların Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Husilere ait askeri mevzileri de hedef aldığını söyledi.

Husiler tarafından kurulan Yemen merkezli televizyon kanalı El-Mesire'nin bugün bildirdiğine göre, Saada'daki Dahyan kasabasında bir elektrik santraline yapılan bir başka saldırı elektrik kesintisine yol açtı. Dahyan, Husilerin lideri Abdul Malik El Husi'nin sık sık ziyaretçileriyle buluştuğu bir yer olarak biliniyor.

İran: "ABD'nin İran'ın dış politikasını dikte etme yetkisi yok"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin "İran'ın dış politikasını dikte etme yetkisi ya da işi olmadığını" söyledi ve "İsrail soykırımına ve terörizmine desteğe son verin. Yemen halkının öldürülmesini durdurun" dedi.