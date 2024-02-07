ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas\'a yönelik azil maddeleri reddedildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin göçmenlik politikaları nedeniyle aleyhinde azlini istedikleri İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkındaki iki azil maddesi kabul edilmedi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 214 evet oyuna karşı 216 hayır oyu ile Mayorkas aleyhinde hazırlanan azil maddeleri reddedildi.
Böylelikle Cumhuriyetçiler, ABD-Meksika sınır güvenliği konusunda ciddi şekilde eleştirdikleri İç Güvenlik Bakanı'na yönelik azil yolunu açacak adımı atamamış oldu.
4 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinin Mayorkas lehinde oy vermesiyle Demokrat kabine üyesi azil istemiyle suçlu bulunmaktan son anda kurtulurken, bazı Cumhuriyetçi isimler hayır oyu kullanan kendi parti üyelerini eleştirdi.
Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, daha önce İç Güvenlik Komitesi'nde kabul edilen ve sınır güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Mayorkas'ın görevden azlini öngören iki maddeyi yeniden ne zaman Genel Kurul'da oylayacakları ise şu anda belirsiz gözüküyor.
Mayorkas, 150 yıldır azil ile karşı karşıya gelen ilk kabine üyesi
Cumhuriyetçilerin Mayorkas hakkında hazırladığı azil maddeleri, Meksika sınırı konusunda "federal göç kanunlarına uymayı reddetmek" ve "kamu güvenini suistimal etmek" başlıklarından oluşuyor.
Mayorkas, "yaklaşık 150 yıldır görevi başındayken hakkında azil maddeleri hazırlanan ilk kabine üyesi" oldu.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanması halinde Mayorkas hakkındaki azil maddeleri, Senatoya gönderilecek.
Senatoda bir yargı komitesi oluşturulacak ve Mayorkas burada yargılanacak. Yargılama sonucundaki oylamada, 100 sandalyeli Senatoda senatörlerin 3'te 2'sinin "evet" oyu vermesi halinde Mayorkas görevinden azledilecek.
Cumhuriyetçiler uzun süredir Mayorkas'ın ve Biden yönetiminin, Meksika sınırı konusundaki politikalarını sert dille eleştiriyor.
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