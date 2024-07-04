ABD, istilacı çizgili baykuşları öldürmek için kontrol programı başlattı - Son Dakika
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ABD, istilacı çizgili baykuşları öldürmek için kontrol programı başlattı

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, risk altındaki yerli benekli baykuşların neslinin tükenmesini önlemek amacıyla, Kuzeybatı Pasifik'te yaklaşık yarım milyon istilacı çizgili baykuşun öldürülmesi için bir kontrol programı başlattı. Planın tam olarak uygulanması halinde 30 yıl boyunca yılda ortalama 15.000, toplamda ise yaklaşık 450.000 istilacı çizgili baykuşun avlanması hedefleniyor. Çizgili baykuşlar, kuzey benekli baykuşlarından daha büyük, daha agresif ve çevreye daha uyumlu olduğu için benekli baykuşların yaşam alanlarına müdahale ederek yuvalarını bozuyor ve yiyecek kaynaklarında rekabet yaratıyor.

04.07.2024 16:10
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LOS ANGELES, 4 Temmuz (Xinhua) -- ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, risk altındaki yerli benekli baykuşların neslinin tükenmesini önlemek amacıyla, Kuzeybatı Pasifik'te yaklaşık yarım milyon istilacı çizgili baykuşun öldürülmesi için bir kontrol programı başlattı.

Servise göre planın tam olarak uygulanması halinde 30 yıl boyunca yılda ortalama 15.000, toplamda ise yaklaşık 450.000 istilacı çizgili baykuşun avlanması hedefleniyor.

Kurum tarafından yapılan basın açıklamasına göre, kuzey benekli baykuşu popülasyonu istilacı çizgili baykuşlarla rekabet ve habitat kaybı nedeniyle hızla azalıyor. Kaliforniya benekli baykuşları da çizgili baykuş popülasyonlarının güneye doğru yayılması nedeniyle benzer bir tehlikeyle karşı karşıya.

Çizgili baykuşlar, kuzey benekli baykuşlarından daha büyük, daha agresif ve çevreye daha uyumlu. Kuruma göre bu istilacı tür, benekli baykuşların yaşam alanlarına müdahale ederek yuvalarını bozuyor ve yiyecek kaynaklarında rekabet yaratıyor.

Anavatanları Kuzey Amerika'nın doğusu olan çizgili baykuşlar, 20. yüzyılın başlarında Mississippi Nehri'nin batısına doğru genişlemeye başladılar. Bu genişlemeye yüksek ihtimalle Büyük Ovalar ve kuzeydeki kutupaltı ormanlarında insan kaynaklı değişikliklerin neden olduğunu belirten kurum Kaliforniya, Oregon ve Washington'un büyük bölümünde çizgili baykuşların kuzey benekli baykuşlarını sayı olarak geçtiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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