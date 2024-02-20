ABD Kongresi, Türk iş insanını takdirnameyle ödüllendirdi

NEW ABD Kongresi, ilk kez ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşını, yaşadığı eyalette topluma yaptığı katkılardan dolayı takdirnameyle ödüllendirdi.
New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde yaşayan iş insanı Hüseyin Bayram, ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından ödüle layık görülen ilk Türk vatandaşı oldu.
Toros Restoranlarının sahibi olarak ABD'de Türk yemek kültürünün tanıtımında uzun yıllardır hizmet veren Türk girişimci Bayram, Kongre'nin onayıyla hazırlanan takdirnameyi Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Pascrell'in elinden aldı.
New Jersey'deki ofisinde Bayram'ı kabul eden Pascrell, Amerikan toplumuna yaptığı katkılardan dolayı Türk iş insanına, Kongre'nin onayladığı takdirnameyi ve Kongre binasına asılan bir ABD bayrağını hediye etti.
Bill Pascrell, X platformundaki paylaşımında, "Bugün sevgili dostum Hüseyin Bayram'ı Meclis Tutanağını Kongre binasının üzerinde dalgalanan ABD bayrağını takdim ediyorum. Hüseyin, yıllardır hayırsever ve insani çabalarla toplumumuza hizmet ediyor ve restoranı Toros'ta en iyi Türk yemeklerini sunuyor. Şehrimiz ve toplumumuz için yaptığı her şey için kendisine minnettarız." ifadelerine yer verdi.
Giresun kökenli Bayram da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk toplumunun her bir bireyi gibi uzun yıllardır ABD'de hem kendi başarımız hem de ülkemizin ve kültürümüzün temsili için çabalıyoruz. Bu çabalarımızın takdir edildiğini görmek ve ABD Kongresi tarafından ödüllendirilen ilk Türk olmak benim için tarifsiz bir mutluluk." diye konuştu.
Yaşadığı "şehrin anahtarı" takdim edilmişti
Hüseyin Bayram ayrıca, ABD'de, yaşadığı şehrin anahtarının takdim edildiği ilk Türk vatandaşı olmuştu.
Bayram'a ocak ayında, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh "şehrin anahtarı"nı hediye etmişti.
Giresun'dan uzun yıllar önce ABD'ye gelen ve aile işletmesi olarak başladıkları işletmenin şubelerini açan Hüseyin Bayram, Türk-Amerikan toplumunun aktif üyeleri arasında yer alıyor.
Bayram ayrıca, yaklaşık 150 bin civarındaki nüfuslarıyla ABD'deki en kalabalık Türk topluluğunu oluşturan Türk Amerikan Giresun Örgütünün başkanı olarak görev yapıyor.
Paterson'un eski Belediye Başkanı Jane Williams-Warren'ın bir dönem yardımcılığını da yapan Bayram, ABD'de yerel siyasette yer alan Türk toplumunun ender üyeleri arasında bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › ABD Kongresi, Türk iş insanını takdirnameyle ödüllendirdi - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?