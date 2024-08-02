ABD'lilerin çoğu, Gizli Servis'e güvenmiyor - Son Dakika
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ABD'lilerin çoğu, Gizli Servis'e güvenmiyor

ABD'de yapılan ankete göre, ABD'lilerin çoğu, eski Başkan Donald Trump'a yapılan suikast girişiminde ihmalin bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Gizli Servis'e güvenmiyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 30'u, seçimlerden önce başkan adaylarını şiddete karşı korumada Gizli Servis'e 'son derece ya da çok güvendiğini' söyledi. Trump'a suikast girişimi hakkında da soru yöneltilen ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i, Gizli Servis'in suikast girişiminde 'en azından orta seviyede sorumlu' olduğu görüşünü paylaştı.

02.08.2024 10:21
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ABD'de yapılan ankete göre, ABD'lilerin çoğu, eski Başkan Donald Trump'a yapılan suikast girişiminde ihmalin bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Gizli Servis'e güvenmiyor.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 25-29 Temmuz arasında bin 143 ABD'liye Gizli Servis'in performansı hakkında sorular yöneltildi.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 30'u, seçimlerden önce başkan adaylarını şiddete karşı korumada Gizli Servis'e "son derece ya da çok güvendiğini" söyledi.

Trump'a suikast girişimi hakkında da soru yöneltilen ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i, Gizli Servis'in suikast girişiminde "en azından orta seviyede sorumlu" olduğu görüşünü paylaştı.

Katılımcıların yarısı, Trump'a suikast girişiminde Gizli Servis'in "büyük sorumluluğu" olduğunu ifade ederken, yaklaşık yüzde 40'ı ise silahlara erişimin kolay olmasının suikast girişiminde etkili olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yarısı da suikast girişiminin meydana geldiği Pensilvanya eyaleti güvenlik güçlerinin ihmali olduğu görüşünü savundu.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA

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