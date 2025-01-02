ABD Mahkemesi'nden 11 Eylül Kararı

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ABD'de mahkeme, Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in 11 Eylül 2001 terör saldırılarını planlamakla suçlanan 3 sanığın savunma anlaşmalarını geçersiz kılmaya yönelik girişiminin usulsüz olduğuna hükmetti.

NBC'nin haberine göre, Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi (CMCR), 11 Eylül terör saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Mubarek Bin Attash ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi ile yapılan savunma anlaşmalarını geçersiz kılmaya yönelik temyiz başvurusunu değerlendirdi.

Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi (CMCR), Austin'in "2001'deki 11 Eylül terör saldırılarını planlamakla" suçlanan 3 sanığın savunma anlaşmalarını geçersiz kılmaya yönelik girişimlerini hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, komisyon yetkilisi Susan Escallier'in savunma anlaşması yapma yetkisine itiraz ederek, bu kararın kendine ait olduğunu belirten Austin'in 3 sanığın savunma anlaşmalarını geçersiz kılmaya yönelik girişimlerinin usulsüz olduğu kararına vardı.

Savunma Bakanının, sanıkların ölüm cezasından kurtulmalarını sağlayacak şekilde daha hafif suçlamaları kabul etmelerine olanak tanıyan anlaşmaları geriye dönük olarak bozmasının "adaletsiz" ve "yetkisinin ötesinde" olduğunu ifade eden mahkeme, Austin'in Escallier tarafından müzakere edilen anlaşmaları bozma yetkisine sahip olmadığını bildirdi.