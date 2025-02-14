ABD Meksika Sınırına Ek Asker Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Meksika Sınırına Ek Asker Gönderiyor

General Guillot, Meksika sınırında kartellerle mücadele için ek birlikler konuşlandırılacağını açıkladı.

14.02.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Kuzey Amerika Havacılık Savunma ve Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory M. Guillot, karteller ve düzensiz göçmenlerle mücadele için güneydeki Meksika sınırına ilave birliklerin konuşlandırılacağını bildirdi.

Senato Komitesinde yapılacak bütçe görüşmesi öncesinde değerlendirmelerde bulunan Guillot, Meksika sınırındaki kartellerin ABD'nin toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini tehdit ettiğini, karteller ve düzensiz göçmenlerle mücadele için güneydeki Meksika sınırında görev yapan asker sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Guillot, ABD'nin "Amerika Körfezi"nde henüz bir uçak gemisi bulunmadığını, ancak Sahil Güvenlik güçleriyle birlikte çalışacak ek kuvvetlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

ABD'li General, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin faaliyetlerini takip etmek için havadan gözetleme faaliyetlerinin de artırıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından halihazırda 1600 kişilik askeri birliği sınıra konuşlandıran Savunma Bakanlığının (Pentagon), yaklaşık 500 deniz piyadesini de gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin bir kısmının tutulacağı Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde görevlendirmesi yönünde karar aldığı biliniyor.

Söz konusu asker sevkiyatının tamamlanması sonrası 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump hükümeti döneminde, ABD sınır güvenliğini desteklemek için görevlendirilen ek asker sayısı yaklaşık 3 bin 600 olacak.

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Amerika, Dış Politika, Havacılık, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Meksika Sınırına Ek Asker Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
12:53 Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
18:04 Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’dan Trump’a dikkat çeken mektup Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a dikkat çeken mektup
17:53 Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu
17:45 Günün kahramanı Diyarbakır’dan 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi
17:40 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırı iddialarına sert yanıt İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıt
17:29 Genç kadın gözyaşları içinde yardım istedi: Ne olur birileri feryadımı duysun Genç kadın gözyaşları içinde yardım istedi: Ne olur birileri feryadımı duysun
17:27 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimalini duyurdular Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini duyurdular
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:58 MasterChef Beyza, estetik sorusuna verdiği yanıtla mest etti MasterChef Beyza, estetik sorusuna verdiği yanıtla mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 13:30:42. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Meksika Sınırına Ek Asker Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.