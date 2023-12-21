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ABD merkezli sosyal medya platformu X'e dünya genelinde yaklaşık 1 saat boyunca erişim sorunu yaşandı.
Dünya genelinde sitelere erişim sorunlarını derleyen Downdetector'a göre, kullanıcılar TSİ 09.00 civarında X'e erişim sorunu yaşadığını bildirmeye başladı.
Söz konusu erişim sorununun tüm dünyada yaşandığı aktarıldı. Site yaklaşık 1 saatlik sorunun ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › X Sosyal Medya Platformunda 1 Saatlik Erişim Sorunu Yaşandı - Son Dakika