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X Sosyal Medya Platformunda 1 Saatlik Erişim Sorunu Yaşandı - Son Dakika
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X Sosyal Medya Platformunda 1 Saatlik Erişim Sorunu Yaşandı

Dünya genelinde sitelere erişim sorunlarını derleyen Downdetector'a göre, kullanıcılar TSİ 09.00 civarında X'e erişim sorunu yaşadığını bildirmeye başladı. Söz konusu erişim sorununun tüm dünyada yaşandığı aktarıldı. Site yaklaşık 1 saatlik sorunun ardından normale döndü.

X Sosyal Medya Platformunda 1 Saatlik Erişim Sorunu Yaşandı
21.12.2023 - 09:51,
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ABD merkezli sosyal medya platformu X'e dünya genelinde yaklaşık 1 saat boyunca erişim sorunu yaşandı.

Dünya genelinde sitelere erişim sorunlarını derleyen Downdetector'a göre, kullanıcılar TSİ 09.00 civarında X'e erişim sorunu yaşadığını bildirmeye başladı.

Söz konusu erişim sorununun tüm dünyada yaşandığı aktarıldı. Site yaklaşık 1 saatlik sorunun ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: X Sosyal Medya Platformunda 1 Saatlik Erişim Sorunu Yaşandı - Son Dakika
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