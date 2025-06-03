ABD, Nawrocki'yi Tebrik Etti

ABD, Polonya'da 1 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi Karol Nawrocki'yi tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Polonya cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Karol Nawrocki'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Nawrocki'nin zaferinin tebrik edildiği açıklamada, "ABD ve Polonya, güvenlik, refah ve hukukun üstünlüğüne karşılıklı bağlılık temeline dayanan güçlü ve kalıcı bir ortaklığa sahiptir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Polonya halkının daha güçlü bir ordu ve sınır güvenliği konusunda fikrini ortaya koyduğu belirtilerek, Nawrocki'yle birlikte çalışma mesajı verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Polonya, bir galip seçtiniz!" ifadesini kullandı.

Polonya cumhurbaşkanını seçmişti

Polonya'da 1 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin çekişmeli ikinci turunda kazanan, oyların yüzde 50,9'unu alan Karol Nawrocki olmuştu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise 49,1'de kalmıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya- Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapılmıştı.

Siyasi analistler, AB'ye mesafeli yaklaşımıyla bilinen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından esinlenen Nawrocki'nin cumhurbaşkanlığı döneminde veto yetkileriyle Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetini zorlayabileceğini belirtiyor.