ABD'nin başkenti Washington'da, 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'nin başkenti Washington'da, 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan Türk-Amerikan toplumu üyeleri, 1915 olaylarının Ermeniler tarafından çarpıtılmasını protesto etti.

25.04.2025 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan Türk-Amerikan toplumu üyeleri, 1915 olaylarının Ermeniler tarafından çarpıtılmasını protesto etti.

ABD'nin bir çok farklı eyaletinden gelerek Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan Türkler, Ermenilerin 1915 yılında yaşandığını iddia ettiği olayların gerçeği yansıtmadığını, ABD vatandaşlarına duyurmak için protesto düzenledi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve diğer bazı Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen topluluk, Ermeni terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği Türk diplomatların fotoğraflarını taşıdı ve saygı duruşunda bulundu.

1915 olaylarını protesto eden Ermenilerin yürüyüşüne tepki göstermek için toplanan Türk toplumu, asılsız Ermeni iddialarına karşı Türk bayrakları ve taşıdıkları dövizlerle saatlerce nöbet tuttu.

Tarihin bir döneminde yaşananların Ermeni diasporası tarafından çarpıtıldığı vurgulanan gösteride, ABD'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ahıska Türkleri ve bazı diğer diaspora üyeleri de Türk toplumunu yalnız bırakmadı.

Öte yandan, mesai bitiminde Ermenilerden oluşan az sayıda bir grup, Washington'daki Azerbaycan Büyükelçiliği, Türk Büyükelçiliği ve Büyükelçilik konutu önünden slogan atarak geçti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin başkenti Washington'da, 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı
Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
Dünya Bankası’nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti Dünya Bankası'nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti
Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!

22:25 Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:13 Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
21:55 ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
21:21 İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
09:45 Süper Lig’den Benfica’ya bir Türk daha Süper Lig'den Benfica'ya bir Türk daha
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
09:34 Tek başına maçı aldı Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
09:23 Didem Soydan aşk orucunu Londra’da bozdu Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
09:15 İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti
09:11 Galatasaray’da Morata sürprizi O gelişmeyi duyurdular Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
09:03 Arda Güler’den müthiş gol Real Madrid’i ipten aldı Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 03:52:31. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin başkenti Washington'da, 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.