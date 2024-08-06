ABD\'nin Florida eyaletinde Debby kasırgası: En az 4 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin güneydoğusunu, özellikle Florida eyaletini etkisi altına alan Debby Kasırgası'nda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) paylaştığı bilgiye göre, Florida'nın Tampa bölgesinde 75 numaralı otoyolda aracının kontrolünü kaybeden bir tır sürücüsü yaşamını yitirdi. Daha önce bildirilen diğer üç ölüm arasında bir araba kazasında hayatını kaybeden bir kadın ve 12 yaşındaki bir çocuk ile mobil evinin üzerine ağaç düşmesi sonucu ölen bir genç bulunuyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Debby Kasırgası'nın Florida'nın Steinhatchee kıyı kasabasına saatte yaklaşık 130 kilometre hızla ulaştıktan sonra yavaşlayarak tropikal fırtınaya dönüştüğünü açıkladı.

Eyalet yetkilileri, iç kesimlere doğru ilerleyen Debby nedeniyle yaygın su baskınları yaşandığını, güçlü fırtınanın ağaçları kökünden söktüğünü ve elektrik direklerini devirdiğini belirtti. Ayrıca, eyalet genelinde 250 binden fazla müşterinin elektriğinin kesildiği bildirildi.

NWS, önümüzdeki birkaç gün boyunca ülkenin güneydoğusundaki bazı bölgelerde kasırgalar, şiddetli ani yağışlar ve kıyı taşkınları beklendiği uyarısında bulundu.

Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, dün 1700'den fazla uçuş iptal edilirken, 5800'den fazla uçuş ertelendi.