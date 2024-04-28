ABD'nin Oklahoma eyaletindeki hortumlar 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu - Son Dakika
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ABD'nin Oklahoma eyaletindeki hortumlar 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

ABD\'nin Oklahoma eyaletindeki hortumlar 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Oklahoma'nın Holdenville kasabasında meydana gelen hortumlar sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Hortumlar ayrıca 4 kişinin yaralanmasına ve ev ve iş yerlerinde hasarların oluşmasına sebep oldu. Eyalet genelinde ise 33 bin hane elektriksiz kaldı.

28.04.2024 20:17
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen ve güneydeki Holdenville kasabasını vuran hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Hughes County Acil Sağlık Hizmetlerinin açıklamasında, Oklahoma'daki yaklaşık 5 bin nüfuslu Holdenville kasabasında etkisini gösteren hortumların biri çocuk 2 kişinin ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.

Eyaletin acil durum ekipleri şiddetli rüzgar, dolu ve sel nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasarların meydana geldiğini kaydetti.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Bürosu, hortum nedeniyle bir hastanenin hasar gördüğünü ve şiddetli rüzgarların ardından araçların ve elektrik direklerinin devrilmesiyle bazı yolların trafiğe kapandığını bildirdi.

Yetkililer, eyalet genelinde 33 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalet genelindeki 12 bölgede "acil durum" ilan eden Vali Kevin Stitt, "Dualarım, Oklahoma'da meydana gelen hortumlar nedeniyle sevdiklerini kaybedenlerle birlikte." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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