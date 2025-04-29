ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırıları

Husiler, ABD'nin Yemen'in başkenti Sana ile kuzeydeki el-Cevf kentine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, ABD'ye ait savaş uçaklarının el-Cevf kentine bağlı Bart el-Anan ilçesine 6 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Öte yandan Husilere ait SABA haber ajansında yer alan haberde, Beni Haşiş ilçesi başta olmak üzere başkent Sana'nın çeşitli bölgelerinin ABD savaş uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu saldırıların ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.