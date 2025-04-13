ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları

SANA, 13 Nisan (Xinhua) -- ABD ordusu, Yemen'in kuzeyindeki birçok noktaya 10 hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonun bildirdiğine göre cumartesi gecesi geç saatlerde düzenlenen saldırılarda ülkenin kuzeyindeki Sada vilayetinin El- Salem bölgesi, batısındaki Hudeyde vilayetinin El-Munira bölgesi ve orta kesimindeki El-Beyda vilayetinin El-Savma bölgesindeki Meslek Yüksekokulu hedef alındı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Husilere yönelik operasyonların sürdüğünü duyurdu.