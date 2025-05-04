ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları

ABD'nin, Yemen'in başkenti Sana'nın güneyine 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, ABD savaş uçaklarının, Sana'nın güneyindeki Es-Sevad bölgesine 3 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler daha önce de ABD güçlerinin, ülkenin batısındaki Hudeyde'de bulunan Ras İsa Limanı ile Kamaran Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.