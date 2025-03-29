ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları Sürüyor

ABD, Yemen'in çeşitli bölgelerine 26 hava saldırısı düzenledi; 1 ölü, 10 yaralı var.

29.03.2025 07:16
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ABD'nin Yemen'in farklı kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun internet sitesinde yayınlanan habere göre, ABD savaş uçakları Sana, Cevf ve Sada kentlerine 26 hava saldırısı düzenledi.

Haberde, Sada'ya düzenlenen saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Husilerin sözde hükümet sözcüsü Enis el-Esbahi ise yaptığı yazılı açıklamada, Sana'ya düzenlenen saldırıda 7 sivilin yaralandığını bildirdi.

Böylelikle ABD'nin cuma günü Yemen'e düzenlediği saldırıların sayısı 69'a yükselmiş oldu. Bu, ABD'nin şu ana kadar Yemen'e düzenlediği en yoğun saldırı olarak kayıtlara geçti.

ABD gün içinde Sana, Sada, Hudeyde, Cevf, Marib ve Amran'a 43 hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları Sürüyor - Son Dakika

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