ABD, Norveç'e 1,94 milyar dolarlık füze ve askeri ekipman satışına onay verdi - Son Dakika
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ABD, Norveç'e 1,94 milyar dolarlık füze ve askeri ekipman satışına onay verdi

ABD, Norveç\'e 1,94 milyar dolarlık füze ve askeri ekipman satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e yaklaşık 1,94 milyar dolar değerinde gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze ve diğer askeri ekipmanların satışına onay verdi. Norveç'in 300 adet 'AIM-120C-8' Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze, 20 adet füze güdüm sistemi ve diğer askeri malzemeleri satın almak için talepte bulunduğu belirtildi. Satışla Norveç'in mevcut ve gelecekteki tehlikeleri karşılama yeteneğinin geliştirileceği ifade edildi.

12.06.2024 10:05
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e yaklaşık 1,94 milyar dolar değerinde gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze ve diğer askeri ekipmanların satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in 300 adet "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze, 20 adet füze güdüm sistemi ve diğer askeri malzemeleri satın almak için talepte bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 1,94 milyar dolarlık füze ve askeri ekipmanlara ilişkin satın alma talebinin Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği aktarılan açıklamada, ilgili belgelerin Kongrenin onayına sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, satışla Norveç'in halihazırda sahip olduğu füzelerin en son versiyonlarıyla değiştirilerek "mevcut ve gelecekteki tehlikeleri" karşılama yeteneğinin geliştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Norveç'e 1,94 milyar dolarlık füze ve askeri ekipman satışına onay verdi - Son Dakika

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