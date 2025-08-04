ABD-Rusya Geriliminde Nükleer Denizaltı Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla artan gerilimde yeniden konuşlandırma talimatı verdiği nükleer denizaltılardan ABD'nin envanterinde 14, Rus ordusu envanterinde ise 16 adet bulunduğu biliniyor.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in. yaptıkları karşılıklı açıklamalar taraflar arasındaki gerilimi artırırken, Trump'ın iki nükleer denizaltının gereken yere konuşlandırıldığını duyurması, tarafların nükleer denizaltı kapasitesini gündeme getirdi.

Medvedev'in, Trump'ın "ültimatomlarının" savaşa doğru atılan adımlar olduğu değerlendirmesinde bulunması üzerine, 1 Ağustos'ta ABD Başkanı, iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını bildirdi.

İki ülke arasındaki gerilim, dünya çapında endişe uyandırırken, tarafların nükleer denizaltı kapasitesini gündeme getirdi.

AA muhabirinin ABD Deniz Kuvvetleri, Nükleer Tehdit İnisiyatifi (NTI) raporları ve çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre, ABD'nin filosunda 71, Rusya'nın filosundaysa 64 denizaltı bulunuyor.

Amerikan filosundaki denizaltılardan 14'ü nükleer silah kapasitesine sahipken, 53'ü nükleer güçle çalışıyor.

Dört sınıftan oluşan Amerikan denizaltıları Ohio, Los Angeles, Seawolf ve Virginia olarak adlandırılıyor.

Amerikan Ohio sınıfı denizaltıları

1974 ile 1997 arasında yapılan "Ohio sınıfı" 14 balistik füze denizaltısının (SSBN) her birinde 20 fırlatma tüpü yer alıyor. Her biri füze başına 4 savaş başlığı taşıyan nükleer silah kapasiteli 14 denizaltı, toplam 1120 savaş başlığı taşıyabiliyor.

Trident 2 D5 Balistik Füzelerini taşıyan Ohio sınıfı denizaltılar 12 bin kilometre mesafeden hedefi vurabiliyor. Bu füzeler, tek atışta ayrı hedefleri vurabilecek çoklu nükleer başlık sistemine sahip.

Ohio sınıfı denizaltılardan 4'ü ise güdümlü mermili nükleer tahrikli denizaltısına (SSGN) dönüştürülmüş durumda. Bu denizaltıların her biri 154'e kadar Tomahawk seyir füzesi taşıyabiliyor.

Los Angeles sınıfı denizaltıları

23 nükleer tahrikli taarruz denizaltısından (SSN) oluşan "Los Angeles sınıfında", Tomahawk füzeleri ve MK-48 torpidoları bulunuyor.

Mayın döşeme özelliğine de sahip olan denizaltılar, 12 dikey fırlatma tüpü ve 4 torpido tüpüne sahip.

12 seyir füzesi, 26 ile 37 arasında torpido taşıyabilen bu denizaltılar, Tomahawk füzeleriyle 1600 kilometreden karadaki hedeflere; MK-48 torpidolarıyla da 50 kilometreden gemi ve denizaltılara saldırabiliyor.

Seawolf sınıfı denizaltıları

Los Angeles sınıfına kıyasla daha sessiz ve hızlı ilerleyebilen "Seawolf sınıfı" denizaltılar da nükleer tahrikli taarruz denizaltıları kategorisinde yer alıyor.

ABD'nin filosundaki denizaltılardan 3'ünü oluşturan Seawolf sınıfı araçlar da 8 torpido tüpünden Tomahawk füzelerini ateşleyebilirken, dikey fırlatma tüpüne sahip değil.

50 adede kadar silah taşıyabilen Seawolf sınıfı denizaltılar da 1600 kilometreden karadaki hedefleri; MK-48 torpidolarıyla da 50 kilometreden gemi ve denizaltıları etkisiz hale getirebiliyor.

Seawolf sınıfı denizaltıların üretim programı, maliyet yüksekliği ve değişen konjonktür nedeniyle 1995'te sonlandırıldı.

Virginia sınıfı denizaltıları

Los Angeles sınıfı denizaltılarının yerini alması planlanan "Virginia sınıfı" denizaltıları, 23 SSN'den oluşuyor.

Sürüşü en güvenli hale getiren "fly-by-wire" kontrol sistemini içinde barındıran denizaltılar, insansız deniz altı araçlarıyla istihbarat toplama ve özel operasyonlar için kullanılabiliyor.

Seawolf sınıfının aksine Tomahawk füzelerini ateşleyebilecek dikey fırlatma tüplerine sahip olan bu denizaltılar, taşıma bloku farkına göre 12 ya da 40 Tomahawk füzesi ve yaklaşık 25 MK-48 torpidosu taşıyabiliyor.

SSN kategorisindeki 4 ABD denizaltısı da bakım veya hazırlık sürecinde bulunuyor.

Rusya'nın denizaltı filosu

Tartışmanın diğer ucundaki Rusya'nın filosunda NTI raporuna göre, 16 balistik füze denizaltısı (SSBN) yer alıyor.

1985'ten 1992'ye kadar üretilen 7 "Delfin sınıfı" balistik füze denizaltısının her biri 4 savaş başlığı taşıyabiliyor.

Bu denizaltıları, Sineva füzeleriyle 8 bin 300 ila 11 bin 500 kilometreden kara hedeflerini; Stallion veya Type 53 gibi torpidolarla ise 50 ila 100 kilometreden deniz hedeflerini vurabiliyor.

Kalmar sınıfı denizaltıları

R-29R, R-29RK, R-29RL balistik füzelerini barındıran "Kalmar sınıfı" SSBN, 1970'lerin sonu ile 1980'li yıllar arasında üretildi.

Halihazırda yalnızca biri aktif olarak kullanılan bu denizaltıların 16 balistik füze taşıma kapasitesi mevcut.

Modern sistemlere göre daha düşük isabet oranına sahip olan Kalmar sınıfı denizaltıları 6 bin 500 ila 9 bin kilometreden kara hedeflerini, SET-65 torpidolarıyla da 40 ila 50 kilometre yakındaki deniz hedeflerini etkisizleştirebiliyor.

Borei sınıfı denizaltıları

Yapımına 1996'da başlanan "Borei sınıfı" denizaltıları, Rusya'nın 16 balistik füze denizaltısından 8'ini oluşturuyor.

16 Bulava balistik füzesi taşıyabilen bu denizaltıları, tek atışta her biri ayrı hedefi vurabilecek çoklu nükleer başlık sistemine sahip.

Bu füzeler, 8 bin ila 9 bin 300 kilometredeki kara hedeflerini vurabiliyor.

Aktif olarak 2'si hizmet veren "Borei-K sınıfı" denizaltıları ise güdümlü mermili nükleer tahrikli denizaltı (SSGN) olarak tasarlandı. Bu denizaltıları kara hedeflerini 1500 ila 2 bin 500 kilometre, deniz hedeflerini ise 500 ila 600 kilometre mesafeden etkisiz hale getirebiliyor.

Antey sınıfı denizaltıları

8 SSGN'den oluşan "Antey sınıfı" denizaltıları, 24 adet Grani gemisavar füzesi taşıyabiliyor. 600 kilometre menzile sahip bu denizaltıları, torpido ve mayınları da içinde barındırıyor.

Yasen sınıfı denizaltıları

Hem SSN hem de SSGN olarak işlev gören "Yasen sınıfı" denizaltısından 1 tanesi aktif olarak kullanılıyor.

Kalibr seyir füzesiyle kara hedeflerini 1500 ile 2 bin kilometreden vurabilen Yasen sınıfı denizaltısı, Oniks füzeleriyle 600 kilometreden deniz hedeflerini, Zircon hipersonik seyir füzesiyle yaklaşık 1000 kilometreden deniz ve kara hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor.

Shchuka ve Shchuka B sınıfı denizaltıları

SSN kategorisindeki 6 "Shcuka B sınıfı" denizaltısı ve 4 "Shcuka sınıfı" denizaltısı, taşıdığı RK-55 Granat ve çeşitli seyir füzeleriyle 550 kilometreden kara hedeflerini, 50 kilometreden deniz hedeflerini vurabiliyor.

Proje 945 ve Proje 945A

"Proje 945" ve onun geliştirilmiş versiyonu olan "Proje 945A" isimli denizaltıları, Rusya'nın nükleer tahrikli taarruz denizaltısı (SSN) filosunun 4'ünü oluşturuyor.

Bu denizaltıları, 300 ila 600 kilometreden seyir füzeleriyle kara hedeflerini etkisizleştirebiliyor.

Dizel-elektrik saldırı denizaltıları

"Proje 877" ve onun geliştirilmiş versiyonu olan "Proje 636"dan 22'si ile "Lada sınıfı" denizaltısından 1'i Rus donanmasında aktif şekilde yer alıyor. Bu araçlar, dizel-elektrik saldırı denizaltıları (SSK) kategorisinde bulunuyor.

Seyir füzeleriyle uzaktan 1500 ila 2 bin 500 kilometre ötedeki hedefleri etkisiz hale getirebilen SSK'ler 50 kilometreden hedefi vurabilen torpidoları da içinde barındırıyor.