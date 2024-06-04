ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kamboçya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kamboçya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kamboçya\'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kamboçya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Hun Manet ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Austin, Kamboçya ile savunma ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını belirtti. Hun Sen ise ABD'den Kamboçya'yı jeopolitik stratejilerine dahil etmemesini ve ülkesini rekabet alanı olarak görmemesini istedi. Austin ise ilişkileri geliştirmek için Kamboçya ile çalışacaklarını ifade etti.

04.06.2024 20:01
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kamboçya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Hun Manet ile bir araya geldi.

X sosyal medya platformundan açıklama yapan Austin, kendisi gibi ABD Kara Harp Akademisi West Point mezunu Manet ile buluştuğunu belirtti.

Austin, Manet ile ABD ve Kamboçya'nın savunma ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını aktardı.

Kamboçya basınında yer alan haberlere göre Austin, eski başbakan ve Senato Başkanı Hun Sen ve mevkidaşı Tea Seiha ile de bir araya geldi.

Hun Sen, görüşmede, ABD'den Kamboçya'yı jeopolitik stratejilerine dahil etmemesini ve ülkesini rekabet alanı olarak görmemesini istedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini belirten Hun Sen, savunma sektöründeki diyaloğun daha fazla karşılıklı güven inşa etmek için öncelik olduğunu vurguladı.

Austin ise Kamboçya ile ilişkilerde zorluklar olduğunu, ilişkileri geliştirmek için Kamboçya ile çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kamboçya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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