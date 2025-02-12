ABD Savunma Harcamaları Artacak

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WASHINGTON, 12 Şubat (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 3'ünün altına düşmemesi gerektiğini belirterek, savunma harcamalarını artırmak istediklerini söyledi.

Salı günü ABD Afrika Komutanlığı karargahının bulunduğu Almanya'nın Stuttgart kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hegseth, "ABD'nin, Biden yönetiminin aksine, ordumuzun yeteneklerine çok daha fazla harcama yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trump'ın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ine çıkarması yönündeki talebini yineleyen Hegseth, bunun "kıtaya yatırım yapma ihtiyacının bir yansıması" olduğunu belirtti.

Aralık 2024'te ABD Senatosu, 2025 mali yılı için 895 milyar ABD doları tutarındaki Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı kabul etmişti. Tasarıda onaylanan askeri harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 1'lik bir artışı temsil ediyor.

Dünya Bankası, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine dayanarak, ABD'nin 2023 yılında GSYİH'nin yaklaşık yüzde 3,4'ünü savunma harcamalarına ayırdığını belirtti.