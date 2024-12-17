ABD Suriye'de IŞİD Kamplarını Hedef Aldı

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(ANKARA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçlerinin Suriye'deki IŞİD kamplarını ve militanlarını hedef alan hassas hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Pentagon Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ilk değerlendirmelere göre, hava saldırılarında yaklaşık bir düzine IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçlerinin Suriye'ye yönelik hava saldırılarında IŞİD kamplarını ve militanlarını hedef aldıklarını açıkladı. Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada "Muharebe hasarı değerlendirmeleri devam ediyor. Sivil kayıplara dair herhangi bir belirti yok" dedi. Ryder ilk değerlendirmelere göre, saldırılarda yaklaşık bir düzine IŞİD militanının öldürüldüğünü belirtti.

Ryder, Esad rejiminin devrilmesinin ardından IŞİD'in bölgedeki esir kamplarında tutulan savaşçılarını serbest bırakmak için girişimlerde bulunabileceği endişesi taşıyıp taşımadıklarına ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Ryder, Pentagon'un durumun daha da kötüleşmemesi için Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yakın bir şekilde çalıştığını ve iletişim kurmaya devam edeceklerini kaydetti.

IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevleri civarındaki ABD'nin askeri varlığıyla ilgili bir soru üzerine ise Ryder, ABD'nin o bölgede güvenliğin "dış katmanını" sağladığını vurguladı. Ryder, ABD'nin öncelikli odak noktasının "IŞİD'i yenilgiye uğratma misyonunu, olası dış operasyonları bozmak ve etkisiz hale getirmek açısından daha proaktif bir şekilde desteklemek" olduğunu ifade etti.