ABD, Suriye'deki Varlığını Sürecek

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(ANKARA) - ABD Savunma Bakanlığı Orta Doğu İşleri Bakan Yardımcısı Daniel Shapiro, ABD güçlerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

Al-Arabiya, ABD Savunma Bakanlığı Orta Doğu İşleri Bakan Yardımcısı Daniel Shapiro'nun Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Güvenlik Diyaloğu'nda yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki varlığını sürdüreceğini ve IŞİD terör örgütünün yeniden ortaya çıkmasını engellemek için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Shapiro, "Suriye'deki karmaşık ve hızla değişen durumun, IŞİD'e faaliyet gösterme ve dış saldırılar planlama yeteneği kazandırabilecek bir alan sağlayabileceğini kabul ediyoruz, ancak buna karşı koyacağız" dedi.