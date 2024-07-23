ABD Ulaştırma Bakanlığı, Delta Hava Yolları Hakkında Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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ABD Ulaştırma Bakanlığı, Delta Hava Yolları Hakkında Soruşturma Başlattı

ABD Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta yaşanan küresel yazılım sorunundan bu yana uçuş iptalleri devam eden hava yolu şirketi Delta hakkında soruşturma başlattı. Bakanlık, Delta Hava Yolları'nın yasalara uymasını ve yolcularıyla ilgilenmesini sağlamak için adımlar atacak. Delta'nın cuma gününden bu yana 5 binden fazla uçuş seferi iptal edildi.

23.07.2024 19:29
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ABD Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta yaşanan küresel yazılım sorunundan bu yana uçuş iptalleri devam eden hava yolu şirketi Delta hakkında soruşturma başlattı.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın, hava yolu şirketinin yasalara uymasını ve devam eden yaygın aksamalar sırasında yolcularıyla ilgilenmesini sağlamak için Delta Hava Yolları hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.

Buttigieg, "Tüm yolcuların adil muamele görme hakkı var ve bu hakkın korunmasını sağlayacağım." ifadesini kullandı.

Siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerden birisi havacılık, küresel bazda en olumsuz etkilenen şirket de ABD merkezli Delta oldu.

FlightAware internet sitesindeki verilere göre, Delta'nın cuma gününden bu yana 5 binden fazla uçuş seferi iptal edildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, cuma gününden itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

ABD'li Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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