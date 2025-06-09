ABD ve Çin Ticaret Görüşmeleri Londra\'da

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında küresel piyasaları dalgalandıran ticaret anlaşmazlığını çözmeyi amaçlayan görüşmeler için bugün Londra'da Çinli mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Görüşmelerde, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller, gelişmiş yarı iletkenler ve teknoloji ihracatı ile gümrük vergilerinin ele alınacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, bugün Londra'da gerçekleştirilecek ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in görüşmelerde ABD'yi temsil edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyen Trump, "Toplantı çok iyi geçmeli" diye yazdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da 7 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in 8-13 Haziran günleri arasında İngiltere'de bulunacağını ve bu ziyaret sırasında, Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının ilk toplantısının yapılacağını belirtti.

ABD medyasında yer alan haberlerde; görüşmelerde, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller, gelişmiş yarı iletkenler ve teknoloji ihracatı ile gümrük vergilerinin ele alınacağı kaydedildi.

Trump, 5 Haziran Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile haftalardır tırmanan ticari gerilimlerin ve kritik madenler konusundaki anlaşmazlığın ortasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump ve Xi birbirlerini ziyaret etme konusunda mutabık kalırken, kurmaylarından da görüşmeler yapmalarını istedi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, her iki ülke de Çin'in başlıca üreticisi olduğu nadir toprak mineralleri ihracatı üzerindeki kontrolü nedeniyle küresel ekonominin baskı altında olması ve Trump'ın ABD'nin ticaret ortaklarının çoğundan gelen mallara gümrük vergisi getirme çabası nedeniyle yatırımcıların daha geniş çapta endişe duymasından dolayı gerilimi azaltma baskısı altında.

Çin de çip tasarım yazılımı ve nükleer santral parçaları gibi ABD'den ithal ettiği önemli ürünlerde kısıtlamaya gitti.

İki ülke, 12 Mayıs'ta Cenevre'de, Trump'ın ocak ayında başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana birbirlerine uyguladıkları üç haneli, kısasa kısas gümrük vergilerinin bir kısmını geri çekmek üzere 90 günlük bir anlaşma imzaladı.

Bu ön anlaşma, hisse senedi piyasalarında küresel bir rahatlamaya yol açtı.