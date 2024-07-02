ABD Yüksek Mahkemesi, Trump\'ın seçim sonuçlarından dolayı kısmen muaf olduğuna karar verdi

Güncel

Dosya Boyutu: 5.63MB

UZUNLUK: 00: 00: 36

ABD Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü, Cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adayı olacak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştığı yönündeki cezai suçlamalardan kısmen muaf olduğuna karar verdi. Karar, Trump'ın seçimden önce yargılanması olasılığını azalttı.

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

"ABD Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü, Cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adayı olacak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştığı yönündeki cezai suçlamalardan kısmen muaf olduğuna karar verdi. Karar, Trump'ın seçimden önce yargılanması olasılığını azalttı.

Trump tarafından atanan 3 yargıç da dahil olmak üzere 6'ya 3 muhafazakar çoğunluğa sahip mahkeme, ideolojik çizgilerine uygun olarak 6'ya 3 oy ile, alt mahkemelerin davayı yeniden ele alarak hangi iddiaların kovuşturulamayacağını belirlemesine hükmetti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)