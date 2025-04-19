ABD Ziyaretçi Sayısında Keskin Düşüş

SACRAMENTO, 19 Nisan (Xinhua) -- ABD'yi ziyaret eden yabancıların sayısı mart ayında keskin düşüş sergiledi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin perşembe günü açıkladığı son verilere göre gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalırken Kovid-19 salgınından bu yana en sert düşüş yaşandı.

ABD'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke olan Kanada'dan gelen yolcu sayısı, şubat ayındaki yüzde 12,5'lik düşüşün ardından mart ayında yüzde 18 azaldı.

Meksika'dan hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısında da mart ayında yüzde 23'lük sert bir düşüş yaşandı.

İş dünyası uzmanları, bu eğilimin sürmesi halinde ABD'nin bu yılki turizm gelirlerinde 60 milyar dolardan fazla kayıp yaşanabileceğini öngörüyor.