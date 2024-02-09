Abdi İbrahim, CDP İklim Değişikliği Programı\'nda A Listesine Giren İlk Türk İlaç Şirketi Oldu

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Abdi İbrahim, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği Programı'nda A listesine giren ilk Türk ilaç şirketi olmayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, uluslararası bir başarıya daha imza attı. Şirket, dünyanın en güçlü çevre girişimlerimden biri olan iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren CDP İklim Değişikliği Programı'nda notunu yükselterek, A listesine girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. Oğuzcan Bülbül, 2020'den bu yana CDP'ye raporlama yaptıklarını ve daha önceki 3 raporlarında sırasıyla "B-, B, B" notlarını aldıklarını belirtti.

Bülbül, sürdürülebilirlik alanında istikrarlı bir şekilde yürüttükleri çalışmalar neticesinde programın en prestijli ve en yüksek derecesini elde ettikleri için gururlu olduklarını vurgulayarak, "Abdi İbrahim olarak 112 yıldır hayatı iyileştirme misyonu ile hareket ediyor, ekonomik faaliyetlerimizi sürdürürken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya 'iyi' bir iz bırakmayı öncelik olarak görüyoruz. Tedarik süreçlerinden ürünlerin pazara sunulmasına kadar tüm iş yapış modellerinde çevresel etkiyi gözeterek yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz. Yürüttüğümüz faaliyetlerde ulusal ve uluslararası gereksinimlere ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin paydaş beklentilerine cevap verecek çözümlerin bir parçası olmayı, döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda projeler hayata geçirerek sürdürülebilir fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Paris Anlaşması'nın '1,5 santigrat derece' hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarımızı 2020 baz yılına göre yüzde 60, Kapsam 3 sera gazı emisyonlarımızı ise yüzde 45 azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedef: 2050'de net sıfır emisyon"

Geçen yıl Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından taahhütleri onaylanan ilk ve tek Türk ilaç şirketi unvanını aldıklarını belirten Bülbül, "2030'da 'karbon nötr Abdi İbrahim' olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. HEAL2050 stratejimiz kapsamında, bu yıl ayrıca hedeflerimizi bir adım öteye taşıyarak, SBTi Net Sıfır Standardı'na uyumlu olarak '2050 Net Sıfır Emisyon Hedefi' belirlemeyi taahhüt ettik. CDP kapsamında, İklim Değişikliği Programı'nda A Listesi'nde yer almamız da attığımız adımların ve vizyonumuzun ödüllendirilmesi açısından mutluluk ve gurur verici. 112 yıldır olduğu gibi hayatı ve geleceği iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca, 2000 yılında Londra'da kurulan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla; devletler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve finansal kuruluşlarla iş birliği içinde çalışıyor. Globalde İklim A Listesi'nde yer alan 346 şirketten biri olan Abdi İbrahim, listeye giren ilk ve tek Türk ilaç şirketi olmayı başardı.