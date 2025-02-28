Abdullah Öcalan\'ın Çağrısı... Arıkan: "Şiddet ve Terör Eylemlerinden Etkilenen Toplumsal Kesimlerin Sürece Dahil Edilmesi Beklentimizdir"

Güncel

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin olarak, "Süreçlerin şeffaf bir şekilde yönetilmesi, şiddet ve terör eylemlerinden etkilenen toplumsal kesimlerin tüm hassasiyetlerini dikkate alarak, sürece dahil edilmesi temel beklentimizdir. Milletimiz ancak ve ancak bu durumda sürece itibar edecektir" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesi çağrısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Paylaşımında "Süreci dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullanan Arıkan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizin kendi iç meselelerini küresel güçlerin elinde bir kart olmaktan çıkaracak girişimleri, silahların susmasını, terör örgütlerinin kendilerini feshetmesini ve sorunları ortadan kaldıracak adımların atılması yönündeki çabaları önemli buluyor, süreci dikkatle izliyoruz. Zira ülkemiz, terör olaylarından çok çekmiş, uzun yıllar boyunca neredeyse her bölgesinde farklı acılara tanık olmuştur. Yurt genelinde sayısız eve şehit ateşi düşmüş, birçok aile evladını, yakınını kaybetmiş ve toplumsal hafızamızda derin yaralar açılmıştır. Süreçlerin şeffaf bir şekilde yönetilmesi, şiddet ve terör eylemlerinden etkilenen toplumsal kesimlerin tüm hassasiyetlerini dikkate alarak, sürece dahil edilmesi temel beklentimizdir. Milletimiz ancak ve ancak bu durumda sürece itibar edecektir. Başta ülkemiz ve coğrafyamız etnik ve mezhep temelli ayrışmaların laboratuvarı haline getirilmek istenmektedir.

"Milli Görüş'ün fikri birikimini ve Saadet Partisi'nin tecrübesini sürece dahil edeceğiz"

Özellikle Suriye'de, ABD ve İsrail'in oyun planları üzerinden bölgenin yeniden şekillendirilmesi çalışmalarına karşı çok dikkatli olunmalıdır. Suriye'deki iç savaş, uluslararası güçlerin vekalet savaşları, farklı terör gruplarının ortaya çıkışı, bölgesel dengelerin altüst olması gibi faktörler, Türkiye'yi ve diğer komşu ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden, bu gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemizin ve komşu ülkelerin güvenliğini koruyacak stratejiler geliştirmek çok daha elzem bir hal almıştır. Türkiye ve bölge ülkeleri olarak artık bu yaralarımızı sarma, birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde tesis etme ve bize bu tuzakları kuranların planlarını bozmanın zamanıdır. Ülkemizin son kırk yılında maddi-manevi enerjimizi tüketen meselenin bir daha gündeme gelmeyecek şekilde çözümü için her zaman olduğu gibi Milli Görüş'ün fikri birikimini ve Saadet Partisi'nin tecrübesini sürece dahil edeceğiz."