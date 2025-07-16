Abia'da 20 Akıllı Okul Kurulacak - Son Dakika
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Abia'da 20 Akıllı Okul Kurulacak

16.07.2025 18:37
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Nijerya'nın Abia eyaletinde 20 akıllı okul için anlaşma imzalandı. Proje dijital eğitimi destekleyecek.

Nijerya'nın Abia eyaleti hükümeti, eyalette ilk defa 20 akıllı okul kurulması amacıyla anlaşma imzalandığını bildirdi.

Nijerya Haber Ajansı'na (NAN) göre, Abia eyaletinde ilk defa 20 akıllı okul kurulması amacıyla Blue Giraffe Development LTD ile bir Mutabakat Anlaşması (MoA) imzalandı.

Dijital eğitimi teşvik eden akıllı okul projesi, etkileşimli öğrenme sistemleri, bilgisayarlı tahtalar, yüksek hızlı internet erişimi ve güneş enerjili elektrik altyapısı gibi bileşenleri içeriyor.

Abia Eyaleti Temel ve Ortaöğretim Komiseri Goodluck Ubochi, projenin hayata geçirilmesini "önemli bir an" olarak nitelendirerek, imzalanan anlaşmanın, danışman firmanın tam kapsamlı olarak çalışmalara başlaması için gerekli zemini hazırlayacağını belirtti.

Her biri farklı bir yerel yönetim bölgesinde olmak üzere 17 okulun belirlendiğini belirten Ubochi, geri kalan 3 okulun ise Abia Kuzey, Abia Güney ve Abia Merkez senatörlük bölgelerine kurulacağını kaydetti.

Projenin zaman çizelgesine de değinen Ubochi, "İlk dokuz okul, eylül veya ekim ayına kadar teslim edilecek. İkinci grup yılın dördüncü çeyreğinde, son okul ise gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Ubochi, projenin, Abia'daki öğrencilerin dünya genelindeki yaşıtlarıyla eşit şartlarda rekabet edebilmelerini sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Blue Giraffe Development LTD Genel Müdürü Orieji Okwara-Emele ise hükümete bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederek, projeyi başarıyla tamamlayacaklarının sözünü verdi.

Okwara-Emele, "Valinin eğitim vizyonunu anlıyoruz ve bu projeyle Abia'daki eğitimi küresel standartlara uygun hale getireceğiz." dedi.

Sahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da bulunuyor. Ülkede, Boko Haram saldırılarından ve farklı nedenlerden dolayı yaklaşık 20 milyon çocuk okula gidemiyor.

Nijerya'da okula gidemeyen çocuklara yönelik yapılan çeşitli kampanyalara rağmen eğitim hakkından mahrum çocukların sayısı halen yüksek bulunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Nijerya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abia'da 20 Akıllı Okul Kurulacak - Son Dakika

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