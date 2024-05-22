Meksika'nın Acapulco kentinde şiddet olayları: En az 12 kişi öldürüldü

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MEKSİKO, 22 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın Pasifik kıyısındaki sahil kenti Acapulco'da yaşanan son şiddet olaylarında birkaç saat içinde en az 12 kişi öldürüldü.

Kentin Kamu Güvenliği Sekreterliği'ne göre, Pazartesi günü geç saatlerde kentin Aguas Blancas kavşağı yakınlarındaki Genovesa apartmanının önünde çok sayıda kurşunun isabet ettiği 4 erkek ve 2 kadının cansız bedenleri bulundu.

Yerel medyanın Salı günü yayımladığı haberlerde, ölenlerin çoğunun yarı çıplak olduğu ve bedenlerinde işkence izleri bulunduğu belirtildi. Cenazeler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ulusal Muhafızlar, Guerrero Eyalet Polisi ve yerel polis, cinayetleri araştırmak üzere olay yerine intikal etti.

Öte yandan, Acapulco'nun eteklerindeki Ricardo Flores Magon ilçesinde Pazartesi günü öğleden sonra neredeyse eş zamanlı olarak meydana gelen iki silahlı saldırıda 4 kişi öldürüldü, bir kişi de yaralandı.

Bu şiddet eylemlerinden önce, tatil kentinin popüler Altın Bölge yakınlarındaki Icacos ilçesinde bir erkek, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurularak öldürülmüştü.

Sahil kentinin Acapulco Tradicional olarak bilinen eski bir semtinde de Pazartesi günü gece yarısı ölümle sonuçlanan bir başka şiddet olayı daha gerçekleşti.

15 yıldır organize suçla bağlantılı şiddet dalgasıyla boğuşan ünlü tatil kenti bir yandan da geçtiğimiz Ekim ayında kenti vuran ve 5. kategori bir fırtına olan Otis Kasırgası'nın yarattığı yıkımın ardından toparlanmaya çalışıyor.