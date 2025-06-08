Adalar Bayramda Kalabalıkla Doldandı

(İSTANBUL)- Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sıcak havayı fırsat bilenler, ulaşımın da ücretisiz olması nedeniyle Adalar'a akın etti. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada dolup taşarken, kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte zorluk çekti.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, havanın da sıcak olmasının etkisiyle birçok kişi Adalar'ı ziyaret etti. Ulaşımında bayram boyunca ücretsiz olması kalabalığı arttırdı. Şehir Hatları vapurlarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı, iskelelerde ise kuyruklar oluştu. Heybeliada, Burgazada, Kınalıada doldu taştı, Büyükada sahilinde insanların zaman zaman yürümekte güçlük çektiği görüldü.