Adalar Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü Kapsamında Eğitici Etkinlik

(İSTANBUL)- Adalar Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çocuklar için eğitici ve eğlendirici bir etkinlik düzenledi. Geri dönüşüm ve sıfır atığın öneminin anlatıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "Doğayı korumak sadece büyüklerin değil, siz küçüklerin de görevi. Siz isterseniz, dünya değişir. Hep birlikte daha yeşil ve daha mutlu bir Adalar için el ele verelim" dedi.

Adalar Belediyesi, Adalar Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu ve Dönüşüm Derneği iş birliğiyle Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat yaptı.

"Daha yeşil ve daha mutlu bir Adalar için el ele verelim"

Akpolat, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, doğayı korumanın önemini şu sözlerle anlattı:

"Bugün burada çok özel bir buluşma için bir aradayız. Çünkü bugün hem eğlenecek, hem öğrenecek, hem de dünyamızı korumak için neler yapabileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Biliyor musunuz, dünyamız tıpkı büyük bir ev gibi. Hepimizin içinde yaşadığı, havasını soluduğu, suyunu içtiği, çiçekleriyle, kuşlarıyla paylaştığı bir yuva. Bu evin tertemiz, sağlıklı ve mutlu kalabilmesi için hepimizin bazı görevleri var. Tıpkı sabahları yatağınızı toplamak, oyuncaklarınızı yerine koymak gibi. Çöplerimizi çöp kutusuna atmak, plastikleri geri dönüşüm kutularına ayırmak da doğayı korumak için yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri. Biz büyükler olarak Adalar'da doğayı korumak için çok çalışıyoruz. Pilleri, yağları, plastikleri ayrı topluyoruz. Çöplerin doğaya zarar vermemesi için önlem alıyoruz. Adaları, caddelerimizi, sokaklarımızı evimiz gibi temiz tutmaya gayret ediyoruz. Unutmayın, doğayı korumak sadece büyüklerin değil, siz küçüklerin de görevi. Siz isterseniz, dünya değişir. Hep birlikte daha yeşil ve daha mutlu bir Adalar için el ele verelim."

Başkanı Akpolat'ın ön sözünü yazdığı hikaye kitabı hediye edildi

Akpolat'ın konuşmasının ardından sahneyi çevre dostu tiyatro aldı. Dönüşüm Derneği Yeşil Karıncalar Okulu Programı kapsamında sahnelenen "Yeşil Karıncalar Kulübü: Bir Dönüşüm Macerası" adlı oyun, çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekti. Gün boyu süren çeşitli etkinliklerde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Başkan Akpolat'ın ön sözünü kaleme aldığı, Niyazi Selçuk'un Yeşil Karıncalar: Bir Geri Dönüşüm Hikayesi isimli kitabı çocuklara hediye edildi. Kitap, çocukların çevre ve sürdürülebilir çözümlerle tanışmasını sağlamak amacıyla geri dönüşüm, evsel ambalaj atıklarının ayrıştırılması gibi konuları ele alıyor.

Program, Başkan Akpolat'ın kitabın ve tiyatro oyununun yazarı, aynı zamanda resim öğretmeni, sanatçı ve Dönüşüm Derneği'nin kurucusu Sabancı Vakfı 16. Sezon Fark Yaratanı Niyazi Selçuk'a teşekkür etmesiyle sona erdi.