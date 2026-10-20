Adalet Bakanı Darmanin, 3 bin dükkanın hasar gördüğü eylemler sonrası OHAL düşünmüyor

Fransa'da 17 Ekim'de binlerce dükkanın yağmalandığı ve kamu mallarının ateşe verildiği Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanırken, Adalet Bakanı Gerald Darmanin şu aşamada olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Fransa Adalet Bakanı ve eski İçişleri Bakanı Darmanin, CNews-Europe 1 kanalında katıldığı yayında, eylemlerde dükkanları zarar gören işletmecilerin devletin kamu düzenini ve güveni tesis etmede başarısız olduğunu söylemeye hakkı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 17 yaşındaki Nahel isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından düzenlenen eylemleri hatırlatan Darmanin, eylemlerden bazı dersler çıkardıklarını aktardı.

Öte yandan 17 Ekim'de yeniden sokağa inen Sarı Yeleklilerin eylemlerine ilişkin ise Darmanin, şu aşamada OHAL ilan etmeyi düşünmediklerini dile getirdi.

Darmanin, eylemlerin ardından kamusal düzenin 3 gün içinde sağlandığını savunarak "birkaç bin suçlu için tüm Fransızları bireysel özgürlüklerinden mahrum etmeye gerek olmadığını" ifade etti.

Fransa'daki eylemler

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki bir turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde, dükkanı zarar gören esnaf ise hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.