Adalet Bakanı Tunç'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milli birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyecek, iç cephemizi daha da tahkim edecek, ülkemizin huzuruna kasteden terör örgütleri ve şer şebekeleriyle mücadelemizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2024'ü geride bırakırken, 2025'e yeni umut, proje ve hedeflerle girdiklerini belirtti.

Yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Tunç, yeni yılın tüm insanlık için de barış ve huzur getirmesini diledi.

Tunç, her zaman olduğu gibi 2024'te de millet ve ülke için çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini vurgulayarak, "Demokratik hukuk devletinin tahkimi, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi yolunda önemli mesafeler aldık. Adaletin bütün erdem ve değerlerin merkezi olduğu bilinciyle vatandaşlarımızın adalet hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adalet binalarının, adli tıp grup başkanlıklarının, mahkemelerin açılışlarını yaptık ve temellerini attık." ifadelerini kullandı.

Hakim, savcı ve personel atamalarıyla yargı teşkilatını daha da güçlendirdiklerini bildiren Tunç, insan kaynağının niteliğini ve hukuk eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Tunç, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için Hakim ve Savcı Yardımcılığı sistemini başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yargının teknolojik altyapısını geliştirmek için önemli adımlar attık. Bu kapsamda yargı sistemine modern bilişim imkanlarını kazandırdık. Adalet hizmetlerinin önemli bir parçası olan noterlerimizle ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik, yeni noterlikler ihdas ettik. Savunmanın ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi amacıyla birçok yenilik ve düzenlemeyi hayata geçirdik. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirerek toplumsal barışa katkı sunmayı sürdürdük."

" Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız"

Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıkları Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını aktaran Tunç, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde son 22 yıldır olduğu gibi 2025 yılında da ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı, daha büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Hukukun üstünlüğünü koruyacak, adalete olan güveni daha da artıracak, temel hak ve özgürlükler ile insan onurunu en üst seviyede tesis edecek önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyecek, iç cephemizi daha da tahkim edecek, ülkemizin huzuruna kasteden terör örgütleri ve şer şebekeleriyle mücadelemizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Ülkemizi toplumsal uzlaşmayı esas alan, demokratik, kuşatıcı, sivil bir anayasaya kavuşturmanın gayreti içinde olacağız. Başta Filistin olmak üzere, bölgemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde akan kan ve gözyaşının durması için mücadelemizi sürdürecek, her platformda adaleti, hakkı ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Ülkemize nice yatırım ve hizmetleri kazandıracağımız 2025 yılının huzur, mutluluk ve bereketli bir şekilde geçmesini temenni ediyor, aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."