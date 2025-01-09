Adalet Bakanlığı'nda Kademe İlerlemesi - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı'nda Kademe İlerlemesi

Bakan Tunç, 82 bin 202 personelin kademe ilerlemesi hakkından faydalanabileceğini açıkladı.

09.01.2025 17:49
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 82 bin 202 personelimiz kademe ilerlemesi hakkından faydalanabilecek." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7537 sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, memur kadrosuna geçen personelin geçmişe dönük kademe ilerlemesine ilişkin teklifini hazırlayarak Adalet Bakanlığı makamına sundu.

Bakan Tunç, teklifi onaylayarak, Adalet Bakanlığı bünyesinde şartları taşıyan 82 binden fazla personelin intibak işlemlerinin yapılarak bir kademe almasının önünü açtı.

???????- "Tüm kamu personeli, kademe ilerlemesinden yararlanabilecek"

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmayı sağlayan düzenlemenin, Ocak 2023'ten itibaren sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenleri de kapsadığını bildirdi.

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 82 bin 202 personelimiz kademe ilerlemesi hakkından faydalanabilecek" ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın öncülük ettiği uygulamanın tüm kamu personeli yönünden kanun değişikliği ile sonuçlanmış olması memnuniyet verici bir gelişme oldu. Sözleşmeli statüde başlayarak akabinde kadroya geçen tüm kamu personeli, kademe ilerlemesinden yararlanabilecektir. Bu değişiklikle devlet dairelerinde idare ile personel arasında kamu barışı sağlandı."

Kaynak: AA

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