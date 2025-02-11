Adams Suçlamalardan Aklandı

Güncel

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD Adalet Bakanlığına, hakkındaki suçlamaların düşürülmesi dolayısıyla teşekkür ederek, "Sonunda, aylarca süren ve beni, ailemi ve şehri gereksiz sıkıntıya sokan hikaye son buluyor." dedi.

Adams, Belediye binasında kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

"Baştan beri söylediğim gibi asla yasayı çiğnemedim ve asla çiğnemem." diyen Adams, hakkındaki suçlamaları düşüren Adalet Bakanlığına teşekkür etti.

Adams, "Sonunda, aylarca süren ve beni, ailemi ve şehri gereksiz sıkıntıya sokan hikaye son buluyor. Artık bu acımasız olayı geride bırakıp tamamen şehrimizin geleceğine odaklanabiliriz." diye konuştu.

Suçlamaların düşürülmesine rağmen birçok New Yorklunun kendisini sorguladığını belirten Adams, "Güveninizi yeniden kazanmam gerektiğini biliyorum. Geçtiğimiz yıl çok şey öğrendim ve bu deneyim beni alçakgönüllü kıldı." dedi.

Adams, hakkındaki soruşturma ve suçlama sürecinin "hayatının en zor 15 ayı olduğunu" vurgulayarak, New York ve halkı için çalışmaya etmeye devam edeceğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine karar verildiğini duyurdu.

Görevi sırasında rüşvet ve dolandırıcılık başta olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan Adams, kendisine yönelik suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunmuş ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.