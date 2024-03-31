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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:33
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.160
Toplam Seçmen : 1.629.953
Açılan Sandık : 728
Açılan Sandık Oranı : % 14,11
Kullanılan Oy : 169.069
Geçerli Oy : 165.471
Katılım Oranı : % 75,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEYDAN KARALAR% 48,4180.106
AK PARTİFATİH MEHMET KOCAİSPİR% 37,8362.606
İYİ PARTİAYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ% 4,337.163
DİĞER% 3,375.574
DEM PARTİMAHFUZ GÜLERYÜZ% 1,953.227
YENİDEN REFAHSELAHATTİN BAYSAL% 1,592.632
ZAFER PARTİSİUMUT YANAR% 1,081.791
SAADETHÜSEYİN ACARLAR% 0,35577
HÜDA PARSALİH DEMİR% 0,19308
YTPEYYUP KEBUDE% 0,14236
MEMLEKETETHEM EKE% 0,09147
DEVA PARTİSİHAMZA MİLLİ% 0,09147
TKPKUBİLAY ALTUNTAŞ% 0,08126
BTPMELEK ÇATALBAŞ% 0,07121
EMEPSEVİL ARACI% 0,0698
VATAN PARTİSİAHMET SUSEVEN% 0,0584
MİLLETALİ GEÇİOĞLU% 0,0576
APKAZIM KÜRŞAD ERDİL% 0,0474
BAĞIMSIZVELİ ŞAHİN% 0,0470
DSPHAKAN BULDU% 0,0467
HAK-PARSÜLEYMAN KART% 0,0466
AB PARTİSEZGİN DOĞAN GÜROCAK% 0,0346
OCAKAZAD SEYİTOĞLU% 0,0342
BAĞIMSIZMEHMET TURAN BAYBURT% 0,0239
MİLLİ YOLMEHMET FER% 0,0225
TKHSERDAR DOĞAN% 0,0123
ALADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 38,60
Katılım Oranı : % 88,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKEMAL ÖZDEMİR% 47,421.863
AK PARTİMUSTAFA AKGEDİK% 46,881.842
YENİDEN REFAHMUSTAFA EKEN% 5,14202
İYİ PARTİBEKİR KAPLAN% 0,2510
SAADETFİKRET TOK% 0,28
BTPMESUT ATICI% 0,052
BÜYÜK BİRLİKAYŞE BARAK% 0,031
TKPSELAHİTTİN KARABULUT% 0,031
CEYHAN

Açılan Sandık Oranı : % 3,38
Katılım Oranı : % 81,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKADİR AYDAR% 47,351.226
AK PARTİEROL KAHRAMAN% 39,011.010
DEM PARTİCEMAL GÖK% 5,64146
İYİ PARTİALEMDAR ÖZTÜRK% 4,83125
YENİDEN REFAHGAZİ ÖRLÜN% 1,1229
ZAFER PARTİSİEMRAH ÖZPOLAT% 0,6918
HÜDA PARYILDIRAY KORKUTAN% 0,4612
SAADETMESUT GİRİŞKİN% 0,318
BÜYÜK BİRLİKFATMA GEZER% 0,154
TKPERKAN ALKANAT% 0,123
VATAN PARTİSİAHMET NİHAT ATA% 0,123
BTPYUSUF ÇEK% 0,082
DPCELAL TOPALOĞLU% 0,041
MİLLETİLYAS DEMİRDÜZEN% 0,041
BAĞIMSIZERCAN ALTINTOP% 0,041
ÇUKUROVA

Açılan Sandık Oranı : % 4,22
Katılım Oranı : % 66,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEMRAH KOZAY% 58,764.604
MHPFİRDEVS CİNGÖZLER% 25,762.018
İYİ PARTİSONER ÇETİN% 8,74685
DEM PARTİMEHMET CAN ÇELİK% 1,67131
DİĞER% 1,55121
ZAFER PARTİSİYARKIN KOÇAR% 1,28100
BAĞIMSIZGÖKTÜRK GÜNGÖR% 0,9675
YENİDEN REFAHMUSTAFA GELDİ% 0,3527
SAADETGÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU% 0,1814
APİLKER YILMAZ% 0,129
BÜYÜK BİRLİKALPARSLAN NURİ ADIYAMAN% 0,18
TKPÖZGÜN DİNCEL% 0,18
HÜDA PARHÜSEYİN AYAYDIN% 0,18
DEVA PARTİSİÖMER FARUK TALAŞ% 0,18
BTPÖZCAN AKSOY% 0,086
GELECEK PARTİSİİRFAN SAYAR% 0,065
MİLLETMENDERES YAKUP ŞEN% 0,065
ANAPALİ OTMAR% 0,011
HKPAHMET KILINÇ% 0,011
VATAN PARTİSİBANU KARAHAN% 0,011
FEKE

Açılan Sandık Oranı : % 7,58
Katılım Oranı : % 87,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHCÖMERT ÖZEN% 35,14299
MHPAHMET ŞENER% 31,49268
CHPMEHMET ALİ KIZILOLUK% 28,55243
İYİ PARTİYAŞAR SOYLU% 2,8224
SAADETHASAN GEZER% 1,069
BÜYÜK BİRLİKEŞEGÜL ÜNAL% 0,353
HÜDA PARNEJDET ŞANLI% 0,232
ZAFER PARTİSİHASAN YILMAZ% 0,121
MİLLETBEKİR ÖRÜN% 0,121
DEVA PARTİSİDOĞUKAN DIRAĞAN% 0,121
İMAMOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 1,39
Katılım Oranı : % 89,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKASIM KARAKÖSE% 42,3177
MHPMEHMET AYDIN KANGUR% 29,1253
İYİ PARTİMEHMET SERT% 25,2746
YENİDEN REFAHTURAN YUMŞAK% 3,36
KARAİSALI

Açılan Sandık Oranı : % 18,60
Katılım Oranı : % 94,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR ŞİMŞEK% 36,66448
BAĞIMSIZSAADETTİN ASLAN% 26,76327
CHPFADİME GEÇİOĞLU% 18,74229
İYİ PARTİKEMAL METİN% 10,8132
BÜYÜK BİRLİKAHMET KARAOĞLAN% 1,9724
YENİDEN REFAHSALİH TOY% 1,8823
SAADETSADULLAH GENÇ% 1,3116
ZAFER PARTİSİAKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK% 0,496
BTPRAMAZAN HASIRCI% 0,415
DEVA PARTİSİAYHAN AVCI% 0,253
VATAN PARTİSİABDURRAHİM KÖYLÜ% 0,253
MEMLEKETMEHMET ARİÇ% 0,162
HÜDA PARUMUT GENÇ% 0,162
MİLLETSELMA ÖZDEMİR% 0,081
MİLLİ YOLNEDİM ÇOPUR% 0,081
KARATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 12
Katılım Oranı : % 85,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECİP TOPUZ% 52,94468
CHPALİ BEDRETTİN KARATAŞ% 39,82352
İYİ PARTİYÜKSEL BOZOK% 3,2829
ZAFER PARTİSİHASAN KAHRAMAN KUL% 0,797
YENİDEN REFAHBEKİR SÖMEK% 0,454
DEM PARTİVEJDİ ORAL% 0,454
GELECEK PARTİSİİSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK% 0,454
HÜDA PAROSMAN KÖPRÜDÜZ% 0,454
DİĞER% 0,454
BÜYÜK BİRLİKORHAN ALKAÇ% 0,343
MİLLETMEHMET ÖRÜN% 0,232
DEVA PARTİSİHAKAN CENGİZ% 0,232
BTPERCÜMENT ORHAN% 0,121
KOZAN

Açılan Sandık Oranı : % 5,90
Katılım Oranı : % 87,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKGÜRDAL TOPAL% 25,321.050
MHPMUSTAFA ATLI% 25,081.040
CHPSUDİYE GİZEM AKSOYLU% 20,88866
İYİ PARTİKAZIM ÖZGAN% 17,22714
DİĞER% 6,44267
YENİDEN REFAHHARUN ABDULLAH BAYSAL% 2,92121
SAADETMUAMMER ÖZÇELİK% 0,6728
ZAFER PARTİSİGÜLŞAH KARAARSLAN% 0,4619
BTPHASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN% 0,3414
DEVA PARTİSİSERDAR DERVİŞOĞLU% 0,177
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,146
HÜDA PARSERKAN TAN% 0,125
DSPKENAN AKIN% 0,073
VATAN PARTİSİDOĞUKAN ERTAN% 0,073
HKPYAKUP YAVUZ% 0,052
BAĞIMSIZÖZLEM KÖSE% 0,052
POZANTI

Açılan Sandık Oranı : % 17,24
Katılım Oranı : % 85,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞENOL EROĞLU% 42,071.002
MHPALİ AVAN% 30,61729
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÇAY% 22,88545
İYİ PARTİADEM AYDIN% 1,9747
SAADETSADIK PİNEGÖZ% 1,0926
DEVA PARTİSİMEHMET EMİN KAYA% 0,4611
VATAN PARTİSİERKAN DİKMEN% 0,297
BÜYÜK BİRLİKFİGEN ŞAHİN% 0,215
MİLLETNEJDAT YILDIZ% 0,174
BTPOZAN AKÇA% 0,133
HÜDA PARADNAN KAPLAN% 0,082
GELECEK PARTİSİSÜLEYMAN SEÇİLMİŞ% 0,041
SAİMBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 10,42
Katılım Oranı : % 79,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZMAHMUT DAL% 38,55266
ANAPMUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE% 20,72143
MHPVEDAT CENGİZ% 15,65108
CHPİSMAİL DURMAZ% 11,7481
BAĞIMSIZVAHİTTİN MEŞE% 3,1922
BÜYÜK BİRLİKİRFAN TEKDEMİR% 2,7519
DİĞER% 1,8813
İYİ PARTİMUSTAFA AKDOĞAN% 1,7412
YENİDEN REFAHEMRAH KAN% 1,7412
SAADETSERDAL ÖZKOZANOĞLU% 0,725
MİLLETMEHMET ŞEN% 0,443
BTPGÜLAY KIRCELLİ% 0,292
VATAN PARTİSİHAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU% 0,292
ZAFER PARTİSİSERKAN AY% 0,151
HÜDA PARİSA BİRGÜN% 0,151
SARIÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 8,79
Katılım Oranı : % 64,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBİLAL ULUDAĞ% 44,043.844
CHPHÜSEYİN GÖÇMEN% 38,913.396
İYİ PARTİYUSUF ÖZER% 6,85598
YENİDEN REFAHMUSTAFA YETER% 3,41298
DİĞER% 2,76241
BÜYÜK BİRLİKUĞUR AŞIK% 1,72150
ZAFER PARTİSİALİ DEVELİ% 0,9684
SAADETSÜLEYMAN GÖNÜL% 0,7364
DEVA PARTİSİSİBEL DEMİRCİ% 0,1614
HÜDA PARNİHAT VURGUN% 0,19
BTPİBRAHİM TANRIVERDİ% 0,098
TKPMEHMET CAN ATAŞ% 0,076
MİLLETHAKKI ÖĞÜT% 0,076
MEMLEKETDİLEK TEPE% 0,054
DPHALUK ATADEMİR% 0,054
DSPAYDIN ALDATMAZ% 0,022
VATAN PARTİSİBEYSUN TANKUT% 0,011
SEYHAN

Açılan Sandık Oranı : % 0,36
Katılım Oranı : % 68,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOYA TEKİN% 39,95489
AK PARTİERDAL HATİPOĞLU% 37,58460
DEM PARTİMEHMET KARAKIŞ% 9,56117
İYİ PARTİAKİF KEMAL AKAY% 5,8872
YENİDEN REFAHSEYİTHAN YILDIZ% 2,1226
ZAFER PARTİSİHAKAN KUŞCU% 1,4718
DİĞER% 0,8210
HÜDA PARFETHULLAH BEYAZÇİÇEK% 0,749
BTPAFACAN KEMAL CAN% 0,415
DEVA PARTİSİTANER ÖZÜNAL% 0,334
BÜYÜK BİRLİKYUNUS OĞUZ% 0,253
SAADETYAKUP BUDAK% 0,253
MEMLEKETNEVZAT TOPLUKAFA% 0,162
TKPGÜRSEL BAYRAM% 0,162
HKPUĞUR KARA% 0,162
DPSAİD CEYLAN% 0,081
BAĞIMSIZELA BÜYÜKGENÇ% 0,081
TUFANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 6,56
Katılım Oranı : % 87,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM KEÇE% 50,54325
CHPAHMET AKTÜRK% 44,48286
İYİ PARTİRECEP BALI% 3,7324
YENİDEN REFAHSERDAR TÜRKEN% 0,624
ZAFER PARTİSİMEHMET GÜL% 0,473
BTPMAHMUT ULUN% 0,161
YUMURTALIK

Açılan Sandık Oranı : % 3,70
Katılım Oranı : % 85,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAYDIN KÜTÜKOĞLU% 48,66218
CHPERDİNÇ ALTIOK% 34,6155
İYİ PARTİŞAHİN OLGUN% 13,6261
YENİDEN REFAHENVER ÇELİK% 1,346
MİLLETMUSTAFA ÖRÜN% 0,673
DPKENAN DENİZ% 0,452
BÜYÜK BİRLİKERAY BULDUK% 0,221
HÜDA PARKENAN SOLAK% 0,221
DİĞER% 0,221
YÜREĞİR

Açılan Sandık Oranı : % 1,77
Katılım Oranı : % 74,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİL NACAR% 44,741.183
CHPALİ DEMİRÇALI% 35,51939
DEM PARTİİBRAHİM KOCAMAN% 6,51172
İYİ PARTİBÜLENT ALPER% 3,78100
YENİDEN REFAHABDULLAH TORUN% 3,4491
ZAFER PARTİSİİBRAHİM HALİL FİDANCI% 1,8549
HÜDA PARMURAT TEMUR% 1,7847
SAADETOSMAN SÖYLER% 0,5715
DEVA PARTİSİYAVUZ ALTUN% 0,349
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA LENGER% 0,236
DİĞER% 0,236
TKPALİ BALSAK% 0,195
GELECEK PARTİSİAZİZ KANDEMİR% 0,195
DSPAHMET MÜLAYİM% 0,154
BTPAHMET ERGÖR% 0,113
AB PARTİNURULLAH ŞAHİN% 0,113
APİBRAHİM AVŞAR% 0,113
TİPCİHAN AYDAR% 0,082
VATAN PARTİSİALİ YAĞRI% 0,041
BAĞIMSIZTÜLAY ARI% 0,041

Kaynak: AA

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