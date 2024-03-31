BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|5.160
|Toplam Seçmen
|:
|1.629.953
|Açılan Sandık
|:
|728
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,11
|Kullanılan Oy
|:
|169.069
|Geçerli Oy
|:
|165.471
|Katılım Oranı
|:
|% 75,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEYDAN KARALAR
|% 48,41
|80.106
|AK PARTİ
|FATİH MEHMET KOCAİSPİR
|% 37,83
|62.606
|İYİ PARTİ
|AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
|% 4,33
|7.163
|DİĞER
|% 3,37
|5.574
|DEM PARTİ
|MAHFUZ GÜLERYÜZ
|% 1,95
|3.227
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN BAYSAL
|% 1,59
|2.632
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT YANAR
|% 1,08
|1.791
|SAADET
|HÜSEYİN ACARLAR
|% 0,35
|577
|HÜDA PAR
|SALİH DEMİR
|% 0,19
|308
|YTP
|EYYUP KEBUDE
|% 0,14
|236
|MEMLEKET
|ETHEM EKE
|% 0,09
|147
|DEVA PARTİSİ
|HAMZA MİLLİ
|% 0,09
|147
|TKP
|KUBİLAY ALTUNTAŞ
|% 0,08
|126
|BTP
|MELEK ÇATALBAŞ
|% 0,07
|121
|EMEP
|SEVİL ARACI
|% 0,06
|98
|VATAN PARTİSİ
|AHMET SUSEVEN
|% 0,05
|84
|MİLLET
|ALİ GEÇİOĞLU
|% 0,05
|76
|AP
|KAZIM KÜRŞAD ERDİL
|% 0,04
|74
|BAĞIMSIZ
|VELİ ŞAHİN
|% 0,04
|70
|DSP
|HAKAN BULDU
|% 0,04
|67
|HAK-PAR
|SÜLEYMAN KART
|% 0,04
|66
|AB PARTİ
|SEZGİN DOĞAN GÜROCAK
|% 0,03
|46
|OCAK
|AZAD SEYİTOĞLU
|% 0,03
|42
|BAĞIMSIZ
|MEHMET TURAN BAYBURT
|% 0,02
|39
|MİLLİ YOL
|MEHMET FER
|% 0,02
|25
|TKH
|SERDAR DOĞAN
|% 0,01
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,60
|Katılım Oranı
|:
|% 88,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KEMAL ÖZDEMİR
|% 47,42
|1.863
|AK PARTİ
|MUSTAFA AKGEDİK
|% 46,88
|1.842
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA EKEN
|% 5,14
|202
|İYİ PARTİ
|BEKİR KAPLAN
|% 0,25
|10
|SAADET
|FİKRET TOK
|% 0,2
|8
|BTP
|MESUT ATICI
|% 0,05
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|AYŞE BARAK
|% 0,03
|1
|TKP
|SELAHİTTİN KARABULUT
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,38
|Katılım Oranı
|:
|% 81,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KADİR AYDAR
|% 47,35
|1.226
|AK PARTİ
|EROL KAHRAMAN
|% 39,01
|1.010
|DEM PARTİ
|CEMAL GÖK
|% 5,64
|146
|İYİ PARTİ
|ALEMDAR ÖZTÜRK
|% 4,83
|125
|YENİDEN REFAH
|GAZİ ÖRLÜN
|% 1,12
|29
|ZAFER PARTİSİ
|EMRAH ÖZPOLAT
|% 0,69
|18
|HÜDA PAR
|YILDIRAY KORKUTAN
|% 0,46
|12
|SAADET
|MESUT GİRİŞKİN
|% 0,31
|8
|BÜYÜK BİRLİK
|FATMA GEZER
|% 0,15
|4
|TKP
|ERKAN ALKANAT
|% 0,12
|3
|VATAN PARTİSİ
|AHMET NİHAT ATA
|% 0,12
|3
|BTP
|YUSUF ÇEK
|% 0,08
|2
|DP
|CELAL TOPALOĞLU
|% 0,04
|1
|MİLLET
|İLYAS DEMİRDÜZEN
|% 0,04
|1
|BAĞIMSIZ
|ERCAN ALTINTOP
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,22
|Katılım Oranı
|:
|% 66,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EMRAH KOZAY
|% 58,76
|4.604
|MHP
|FİRDEVS CİNGÖZLER
|% 25,76
|2.018
|İYİ PARTİ
|SONER ÇETİN
|% 8,74
|685
|DEM PARTİ
|MEHMET CAN ÇELİK
|% 1,67
|131
|DİĞER
|% 1,55
|121
|ZAFER PARTİSİ
|YARKIN KOÇAR
|% 1,28
|100
|BAĞIMSIZ
|GÖKTÜRK GÜNGÖR
|% 0,96
|75
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA GELDİ
|% 0,35
|27
|SAADET
|GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU
|% 0,18
|14
|AP
|İLKER YILMAZ
|% 0,12
|9
|BÜYÜK BİRLİK
|ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN
|% 0,1
|8
|TKP
|ÖZGÜN DİNCEL
|% 0,1
|8
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN AYAYDIN
|% 0,1
|8
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK TALAŞ
|% 0,1
|8
|BTP
|ÖZCAN AKSOY
|% 0,08
|6
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN SAYAR
|% 0,06
|5
|MİLLET
|MENDERES YAKUP ŞEN
|% 0,06
|5
|ANAP
|ALİ OTMAR
|% 0,01
|1
|HKP
|AHMET KILINÇ
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|BANU KARAHAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,58
|Katılım Oranı
|:
|% 87,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|CÖMERT ÖZEN
|% 35,14
|299
|MHP
|AHMET ŞENER
|% 31,49
|268
|CHP
|MEHMET ALİ KIZILOLUK
|% 28,55
|243
|İYİ PARTİ
|YAŞAR SOYLU
|% 2,82
|24
|SAADET
|HASAN GEZER
|% 1,06
|9
|BÜYÜK BİRLİK
|EŞEGÜL ÜNAL
|% 0,35
|3
|HÜDA PAR
|NEJDET ŞANLI
|% 0,23
|2
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN YILMAZ
|% 0,12
|1
|MİLLET
|BEKİR ÖRÜN
|% 0,12
|1
|DEVA PARTİSİ
|DOĞUKAN DIRAĞAN
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,39
|Katılım Oranı
|:
|% 89,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KASIM KARAKÖSE
|% 42,31
|77
|MHP
|MEHMET AYDIN KANGUR
|% 29,12
|53
|İYİ PARTİ
|MEHMET SERT
|% 25,27
|46
|YENİDEN REFAH
|TURAN YUMŞAK
|% 3,3
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,60
|Katılım Oranı
|:
|% 94,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR ŞİMŞEK
|% 36,66
|448
|BAĞIMSIZ
|SAADETTİN ASLAN
|% 26,76
|327
|CHP
|FADİME GEÇİOĞLU
|% 18,74
|229
|İYİ PARTİ
|KEMAL METİN
|% 10,8
|132
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KARAOĞLAN
|% 1,97
|24
|YENİDEN REFAH
|SALİH TOY
|% 1,88
|23
|SAADET
|SADULLAH GENÇ
|% 1,31
|16
|ZAFER PARTİSİ
|AKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK
|% 0,49
|6
|BTP
|RAMAZAN HASIRCI
|% 0,41
|5
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN AVCI
|% 0,25
|3
|VATAN PARTİSİ
|ABDURRAHİM KÖYLÜ
|% 0,25
|3
|MEMLEKET
|MEHMET ARİÇ
|% 0,16
|2
|HÜDA PAR
|UMUT GENÇ
|% 0,16
|2
|MİLLET
|SELMA ÖZDEMİR
|% 0,08
|1
|MİLLİ YOL
|NEDİM ÇOPUR
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12
|Katılım Oranı
|:
|% 85,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECİP TOPUZ
|% 52,94
|468
|CHP
|ALİ BEDRETTİN KARATAŞ
|% 39,82
|352
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL BOZOK
|% 3,28
|29
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN KAHRAMAN KUL
|% 0,79
|7
|YENİDEN REFAH
|BEKİR SÖMEK
|% 0,45
|4
|DEM PARTİ
|VEJDİ ORAL
|% 0,45
|4
|GELECEK PARTİSİ
|İSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK
|% 0,45
|4
|HÜDA PAR
|OSMAN KÖPRÜDÜZ
|% 0,45
|4
|DİĞER
|% 0,45
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|ORHAN ALKAÇ
|% 0,34
|3
|MİLLET
|MEHMET ÖRÜN
|% 0,23
|2
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN CENGİZ
|% 0,23
|2
|BTP
|ERCÜMENT ORHAN
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,90
|Katılım Oranı
|:
|% 87,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜRDAL TOPAL
|% 25,32
|1.050
|MHP
|MUSTAFA ATLI
|% 25,08
|1.040
|CHP
|SUDİYE GİZEM AKSOYLU
|% 20,88
|866
|İYİ PARTİ
|KAZIM ÖZGAN
|% 17,22
|714
|DİĞER
|% 6,44
|267
|YENİDEN REFAH
|HARUN ABDULLAH BAYSAL
|% 2,92
|121
|SAADET
|MUAMMER ÖZÇELİK
|% 0,67
|28
|ZAFER PARTİSİ
|GÜLŞAH KARAARSLAN
|% 0,46
|19
|BTP
|HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN
|% 0,34
|14
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR DERVİŞOĞLU
|% 0,17
|7
|MİLLET
|MUSTAFA YILDIZ
|% 0,14
|6
|HÜDA PAR
|SERKAN TAN
|% 0,12
|5
|DSP
|KENAN AKIN
|% 0,07
|3
|VATAN PARTİSİ
|DOĞUKAN ERTAN
|% 0,07
|3
|HKP
|YAKUP YAVUZ
|% 0,05
|2
|BAĞIMSIZ
|ÖZLEM KÖSE
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,24
|Katılım Oranı
|:
|% 85,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞENOL EROĞLU
|% 42,07
|1.002
|MHP
|ALİ AVAN
|% 30,61
|729
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÇAY
|% 22,88
|545
|İYİ PARTİ
|ADEM AYDIN
|% 1,97
|47
|SAADET
|SADIK PİNEGÖZ
|% 1,09
|26
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET EMİN KAYA
|% 0,46
|11
|VATAN PARTİSİ
|ERKAN DİKMEN
|% 0,29
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|FİGEN ŞAHİN
|% 0,21
|5
|MİLLET
|NEJDAT YILDIZ
|% 0,17
|4
|BTP
|OZAN AKÇA
|% 0,13
|3
|HÜDA PAR
|ADNAN KAPLAN
|% 0,08
|2
|GELECEK PARTİSİ
|SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,42
|Katılım Oranı
|:
|% 79,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT DAL
|% 38,55
|266
|ANAP
|MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE
|% 20,72
|143
|MHP
|VEDAT CENGİZ
|% 15,65
|108
|CHP
|İSMAİL DURMAZ
|% 11,74
|81
|BAĞIMSIZ
|VAHİTTİN MEŞE
|% 3,19
|22
|BÜYÜK BİRLİK
|İRFAN TEKDEMİR
|% 2,75
|19
|DİĞER
|% 1,88
|13
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA AKDOĞAN
|% 1,74
|12
|YENİDEN REFAH
|EMRAH KAN
|% 1,74
|12
|SAADET
|SERDAL ÖZKOZANOĞLU
|% 0,72
|5
|MİLLET
|MEHMET ŞEN
|% 0,44
|3
|BTP
|GÜLAY KIRCELLİ
|% 0,29
|2
|VATAN PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,29
|2
|ZAFER PARTİSİ
|SERKAN AY
|% 0,15
|1
|HÜDA PAR
|İSA BİRGÜN
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,79
|Katılım Oranı
|:
|% 64,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BİLAL ULUDAĞ
|% 44,04
|3.844
|CHP
|HÜSEYİN GÖÇMEN
|% 38,91
|3.396
|İYİ PARTİ
|YUSUF ÖZER
|% 6,85
|598
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA YETER
|% 3,41
|298
|DİĞER
|% 2,76
|241
|BÜYÜK BİRLİK
|UĞUR AŞIK
|% 1,72
|150
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ DEVELİ
|% 0,96
|84
|SAADET
|SÜLEYMAN GÖNÜL
|% 0,73
|64
|DEVA PARTİSİ
|SİBEL DEMİRCİ
|% 0,16
|14
|HÜDA PAR
|NİHAT VURGUN
|% 0,1
|9
|BTP
|İBRAHİM TANRIVERDİ
|% 0,09
|8
|TKP
|MEHMET CAN ATAŞ
|% 0,07
|6
|MİLLET
|HAKKI ÖĞÜT
|% 0,07
|6
|MEMLEKET
|DİLEK TEPE
|% 0,05
|4
|DP
|HALUK ATADEMİR
|% 0,05
|4
|DSP
|AYDIN ALDATMAZ
|% 0,02
|2
|VATAN PARTİSİ
|BEYSUN TANKUT
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,36
|Katılım Oranı
|:
|% 68,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OYA TEKİN
|% 39,95
|489
|AK PARTİ
|ERDAL HATİPOĞLU
|% 37,58
|460
|DEM PARTİ
|MEHMET KARAKIŞ
|% 9,56
|117
|İYİ PARTİ
|AKİF KEMAL AKAY
|% 5,88
|72
|YENİDEN REFAH
|SEYİTHAN YILDIZ
|% 2,12
|26
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN KUŞCU
|% 1,47
|18
|DİĞER
|% 0,82
|10
|HÜDA PAR
|FETHULLAH BEYAZÇİÇEK
|% 0,74
|9
|BTP
|AFACAN KEMAL CAN
|% 0,41
|5
|DEVA PARTİSİ
|TANER ÖZÜNAL
|% 0,33
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS OĞUZ
|% 0,25
|3
|SAADET
|YAKUP BUDAK
|% 0,25
|3
|MEMLEKET
|NEVZAT TOPLUKAFA
|% 0,16
|2
|TKP
|GÜRSEL BAYRAM
|% 0,16
|2
|HKP
|UĞUR KARA
|% 0,16
|2
|DP
|SAİD CEYLAN
|% 0,08
|1
|BAĞIMSIZ
|ELA BÜYÜKGENÇ
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,56
|Katılım Oranı
|:
|% 87,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM KEÇE
|% 50,54
|325
|CHP
|AHMET AKTÜRK
|% 44,48
|286
|İYİ PARTİ
|RECEP BALI
|% 3,73
|24
|YENİDEN REFAH
|SERDAR TÜRKEN
|% 0,62
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET GÜL
|% 0,47
|3
|BTP
|MAHMUT ULUN
|% 0,16
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,70
|Katılım Oranı
|:
|% 85,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AYDIN KÜTÜKOĞLU
|% 48,66
|218
|CHP
|ERDİNÇ ALTIOK
|% 34,6
|155
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN OLGUN
|% 13,62
|61
|YENİDEN REFAH
|ENVER ÇELİK
|% 1,34
|6
|MİLLET
|MUSTAFA ÖRÜN
|% 0,67
|3
|DP
|KENAN DENİZ
|% 0,45
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|ERAY BULDUK
|% 0,22
|1
|HÜDA PAR
|KENAN SOLAK
|% 0,22
|1
|DİĞER
|% 0,22
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,77
|Katılım Oranı
|:
|% 74,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİL NACAR
|% 44,74
|1.183
|CHP
|ALİ DEMİRÇALI
|% 35,51
|939
|DEM PARTİ
|İBRAHİM KOCAMAN
|% 6,51
|172
|İYİ PARTİ
|BÜLENT ALPER
|% 3,78
|100
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH TORUN
|% 3,44
|91
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM HALİL FİDANCI
|% 1,85
|49
|HÜDA PAR
|MURAT TEMUR
|% 1,78
|47
|SAADET
|OSMAN SÖYLER
|% 0,57
|15
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ ALTUN
|% 0,34
|9
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA LENGER
|% 0,23
|6
|DİĞER
|% 0,23
|6
|TKP
|ALİ BALSAK
|% 0,19
|5
|GELECEK PARTİSİ
|AZİZ KANDEMİR
|% 0,19
|5
|DSP
|AHMET MÜLAYİM
|% 0,15
|4
|BTP
|AHMET ERGÖR
|% 0,11
|3
|AB PARTİ
|NURULLAH ŞAHİN
|% 0,11
|3
|AP
|İBRAHİM AVŞAR
|% 0,11
|3
|TİP
|CİHAN AYDAR
|% 0,08
|2
|VATAN PARTİSİ
|ALİ YAĞRI
|% 0,04
|1
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY ARI
|% 0,04
|1
Son Dakika › Güncel › ADANA SON - Son Dakika
Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen saat olan 17.00 itibariyle Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
Giresun'da yapılan yerel seçimlerde açılan sandıklara göre CHP yüzde 56.56, AK Parti yüzde 39.23, YRP yüzde 2.71, İYİ Parti yüzde 1.45 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak %15 puan önde olduklarını belirtti. Bozbey, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde saat 20.20 itibarıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 67,07 oy ile seçimi ilk sırada götürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da sandıkların yüzde 25,69'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 67,07, AK Parti yüzde 17,05, Hüda Par yüzde 5,47, CHP yüzde 3,88, YRP yüzde 3,63 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'da oyların yüzde 42,88'i sayıldı. CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 53,57 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. CHP adayı Ahmet Akın yüzde 54.73 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
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