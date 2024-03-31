BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|5.160
|Toplam Seçmen
|:
|1.629.953
|Açılan Sandık
|:
|1.101
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,34
|Kullanılan Oy
|:
|253.833
|Geçerli Oy
|:
|248.608
|Katılım Oranı
|:
|% 74,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEYDAN KARALAR
|% 47,66
|118.493
|AK PARTİ
|FATİH MEHMET KOCAİSPİR
|% 37,77
|93.909
|İYİ PARTİ
|AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
|% 4,33
|10.755
|DİĞER
|% 3,47
|8.629
|DEM PARTİ
|MAHFUZ GÜLERYÜZ
|% 2,6
|6.451
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN BAYSAL
|% 1,62
|4.017
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT YANAR
|% 1,07
|2.661
|SAADET
|HÜSEYİN ACARLAR
|% 0,37
|907
|HÜDA PAR
|SALİH DEMİR
|% 0,26
|641
|YTP
|EYYUP KEBUDE
|% 0,11
|277
|MEMLEKET
|ETHEM EKE
|% 0,09
|231
|DEVA PARTİSİ
|HAMZA MİLLİ
|% 0,09
|223
|TKP
|KUBİLAY ALTUNTAŞ
|% 0,08
|201
|BTP
|MELEK ÇATALBAŞ
|% 0,07
|174
|EMEP
|SEVİL ARACI
|% 0,06
|142
|HAK-PAR
|SÜLEYMAN KART
|% 0,05
|135
|DSP
|HAKAN BULDU
|% 0,05
|117
|MİLLET
|ALİ GEÇİOĞLU
|% 0,05
|113
|VATAN PARTİSİ
|AHMET SUSEVEN
|% 0,04
|109
|AP
|KAZIM KÜRŞAD ERDİL
|% 0,04
|107
|BAĞIMSIZ
|VELİ ŞAHİN
|% 0,03
|83
|AB PARTİ
|SEZGİN DOĞAN GÜROCAK
|% 0,03
|66
|OCAK
|AZAD SEYİTOĞLU
|% 0,02
|57
|BAĞIMSIZ
|MEHMET TURAN BAYBURT
|% 0,02
|45
|MİLLİ YOL
|MEHMET FER
|% 0,01
|36
|TKH
|SERDAR DOĞAN
|% 0,01
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,40
|Katılım Oranı
|:
|% 87,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KEMAL ÖZDEMİR
|% 49,02
|3.398
|AK PARTİ
|MUSTAFA AKGEDİK
|% 45,89
|3.181
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA EKEN
|% 4,7
|326
|İYİ PARTİ
|BEKİR KAPLAN
|% 0,22
|15
|SAADET
|FİKRET TOK
|% 0,12
|8
|BTP
|MESUT ATICI
|% 0,03
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|AYŞE BARAK
|% 0,01
|1
|TKP
|SELAHİTTİN KARABULUT
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,13
|Katılım Oranı
|:
|% 80,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KADİR AYDAR
|% 42,69
|3.430
|AK PARTİ
|EROL KAHRAMAN
|% 42,12
|3.384
|İYİ PARTİ
|ALEMDAR ÖZTÜRK
|% 6,26
|503
|DEM PARTİ
|CEMAL GÖK
|% 4,22
|339
|BTP
|YUSUF ÇEK
|% 1,71
|137
|YENİDEN REFAH
|GAZİ ÖRLÜN
|% 1,02
|82
|ZAFER PARTİSİ
|EMRAH ÖZPOLAT
|% 0,65
|52
|HÜDA PAR
|YILDIRAY KORKUTAN
|% 0,27
|22
|SAADET
|MESUT GİRİŞKİN
|% 0,27
|22
|DİĞER
|% 0,21
|17
|TKP
|ERKAN ALKANAT
|% 0,19
|15
|BÜYÜK BİRLİK
|FATMA GEZER
|% 0,12
|10
|DEVA PARTİSİ
|NERMİN ALIRSATAR
|% 0,11
|9
|VATAN PARTİSİ
|AHMET NİHAT ATA
|% 0,07
|6
|DP
|CELAL TOPALOĞLU
|% 0,04
|3
|MİLLET
|İLYAS DEMİRDÜZEN
|% 0,03
|2
|BAĞIMSIZ
|ERCAN ALTINTOP
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,18
|Katılım Oranı
|:
|% 70,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EMRAH KOZAY
|% 55,04
|13.253
|MHP
|FİRDEVS CİNGÖZLER
|% 23,01
|5.540
|DİĞER
|% 7,87
|1.895
|İYİ PARTİ
|SONER ÇETİN
|% 7,53
|1.813
|ZAFER PARTİSİ
|YARKIN KOÇAR
|% 1,55
|373
|DEM PARTİ
|MEHMET CAN ÇELİK
|% 1,52
|366
|BAĞIMSIZ
|GÖKTÜRK GÜNGÖR
|% 1,2
|290
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA GELDİ
|% 0,79
|191
|SAADET
|GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU
|% 0,24
|58
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK TALAŞ
|% 0,17
|40
|BÜYÜK BİRLİK
|ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN
|% 0,15
|37
|BTP
|ÖZCAN AKSOY
|% 0,13
|31
|TKP
|ÖZGÜN DİNCEL
|% 0,12
|30
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN AYAYDIN
|% 0,12
|30
|AP
|İLKER YILMAZ
|% 0,12
|30
|HKP
|AHMET KILINÇ
|% 0,11
|26
|VATAN PARTİSİ
|BANU KARAHAN
|% 0,08
|20
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN SAYAR
|% 0,08
|18
|BAĞIMSIZ
|GANİME ASLANKESER
|% 0,05
|12
|ANAP
|ALİ OTMAR
|% 0,04
|9
|DSP
|SELDA TOPATAN
|% 0,04
|9
|MİLLET
|MENDERES YAKUP ŞEN
|% 0,04
|9
|OCAK
|ÜMİT AKÇAY
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,15
|Katılım Oranı
|:
|% 88,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|CÖMERT ÖZEN
|% 33,65
|603
|MHP
|AHMET ŞENER
|% 30,41
|545
|CHP
|MEHMET ALİ KIZILOLUK
|% 28,8
|516
|DİĞER
|% 2,23
|40
|SAADET
|HASAN GEZER
|% 2,01
|36
|İYİ PARTİ
|YAŞAR SOYLU
|% 1,84
|33
|BÜYÜK BİRLİK
|EŞEGÜL ÜNAL
|% 0,17
|3
|HÜDA PAR
|NEJDET ŞANLI
|% 0,17
|3
|DEVA PARTİSİ
|DOĞUKAN DIRAĞAN
|% 0,17
|3
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN YILMAZ
|% 0,11
|2
|HKP
|ALPER EMİR
|% 0,11
|2
|BTP
|FATIMA BEYZA YARDIM
|% 0,11
|2
|MİLLET
|BEKİR ÖRÜN
|% 0,11
|2
|VATAN PARTİSİ
|ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,78
|Katılım Oranı
|:
|% 92,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KASIM KARAKÖSE
|% 49,39
|162
|MHP
|MEHMET AYDIN KANGUR
|% 26,83
|88
|İYİ PARTİ
|MEHMET SERT
|% 18,9
|62
|YENİDEN REFAH
|TURAN YUMŞAK
|% 3,05
|10
|BTP
|NECDET HAMDİ HAZNEDAR
|% 0,91
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|DURMUŞ TUGUT
|% 0,31
|1
|DSP
|İSMAİL BOZKURT
|% 0,31
|1
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DAĞLARAŞTI
|% 0,3
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,09
|Katılım Oranı
|:
|% 91,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR ŞİMŞEK
|% 37,18
|625
|BAĞIMSIZ
|SAADETTİN ASLAN
|% 26
|437
|CHP
|FADİME GEÇİOĞLU
|% 20,17
|339
|İYİ PARTİ
|KEMAL METİN
|% 9,7
|163
|YENİDEN REFAH
|SALİH TOY
|% 2,02
|34
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KARAOĞLAN
|% 1,6
|27
|SAADET
|SADULLAH GENÇ
|% 1,07
|18
|BTP
|RAMAZAN HASIRCI
|% 0,59
|10
|ZAFER PARTİSİ
|AKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK
|% 0,41
|7
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN AVCI
|% 0,3
|5
|MEMLEKET
|MEHMET ARİÇ
|% 0,24
|4
|HÜDA PAR
|UMUT GENÇ
|% 0,24
|4
|MİLLİ YOL
|NEDİM ÇOPUR
|% 0,24
|4
|VATAN PARTİSİ
|ABDURRAHİM KÖYLÜ
|% 0,18
|3
|MİLLET
|SELMA ÖZDEMİR
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,67
|Katılım Oranı
|:
|% 79,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BEDRETTİN KARATAŞ
|% 50,7
|799
|MHP
|NECİP TOPUZ
|% 43,97
|693
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL BOZOK
|% 2,48
|39
|YENİDEN REFAH
|BEKİR SÖMEK
|% 0,45
|7
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN KAHRAMAN KUL
|% 0,44
|7
|GELECEK PARTİSİ
|İSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK
|% 0,38
|6
|DİĞER
|% 0,38
|6
|DEM PARTİ
|VEJDİ ORAL
|% 0,32
|5
|HÜDA PAR
|OSMAN KÖPRÜDÜZ
|% 0,25
|4
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN CENGİZ
|% 0,25
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|ORHAN ALKAÇ
|% 0,19
|3
|MİLLET
|MEHMET ÖRÜN
|% 0,13
|2
|BTP
|ERCÜMENT ORHAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,22
|Katılım Oranı
|:
|% 83,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ATLI
|% 26,63
|3.188
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜRDAL TOPAL
|% 24,94
|2.985
|CHP
|SUDİYE GİZEM AKSOYLU
|% 21,66
|2.592
|İYİ PARTİ
|KAZIM ÖZGAN
|% 17,54
|2.100
|YENİDEN REFAH
|HARUN ABDULLAH BAYSAL
|% 3,5
|419
|DİĞER
|% 3,21
|384
|SAADET
|MUAMMER ÖZÇELİK
|% 0,69
|82
|ZAFER PARTİSİ
|GÜLŞAH KARAARSLAN
|% 0,5
|60
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR DERVİŞOĞLU
|% 0,4
|48
|BTP
|HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN
|% 0,39
|47
|HKP
|YAKUP YAVUZ
|% 0,14
|17
|MİLLET
|MUSTAFA YILDIZ
|% 0,14
|17
|VATAN PARTİSİ
|DOĞUKAN ERTAN
|% 0,09
|11
|HÜDA PAR
|SERKAN TAN
|% 0,08
|10
|DSP
|KENAN AKIN
|% 0,07
|8
|BAĞIMSIZ
|ÖZLEM KÖSE
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,93
|Katılım Oranı
|:
|% 82,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞENOL EROĞLU
|% 41,23
|2.161
|MHP
|ALİ AVAN
|% 34,14
|1.789
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÇAY
|% 21,29
|1.116
|İYİ PARTİ
|ADEM AYDIN
|% 1,76
|92
|SAADET
|SADIK PİNEGÖZ
|% 0,63
|33
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET EMİN KAYA
|% 0,34
|18
|BÜYÜK BİRLİK
|FİGEN ŞAHİN
|% 0,17
|9
|VATAN PARTİSİ
|ERKAN DİKMEN
|% 0,15
|8
|MİLLET
|NEJDAT YILDIZ
|% 0,11
|6
|BTP
|OZAN AKÇA
|% 0,08
|4
|GELECEK PARTİSİ
|SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|ADNAN KAPLAN
|% 0,04
|2
|MEMLEKET
|MUHAMMET ENES ÇIKAT
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 78,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT DAL
|% 38,39
|430
|ANAP
|MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE
|% 19,46
|218
|MHP
|VEDAT CENGİZ
|% 15,54
|174
|CHP
|İSMAİL DURMAZ
|% 13,3
|149
|BAĞIMSIZ
|VAHİTTİN MEŞE
|% 3,03
|34
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA AKDOĞAN
|% 2,95
|33
|BÜYÜK BİRLİK
|İRFAN TEKDEMİR
|% 2,14
|24
|YENİDEN REFAH
|EMRAH KAN
|% 2,14
|24
|DİĞER
|% 1,16
|13
|SAADET
|SERDAL ÖZKOZANOĞLU
|% 0,54
|6
|ZAFER PARTİSİ
|SERKAN AY
|% 0,36
|4
|MİLLET
|MEHMET ŞEN
|% 0,36
|4
|VATAN PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,36
|4
|BTP
|GÜLAY KIRCELLİ
|% 0,18
|2
|HÜDA PAR
|İSA BİRGÜN
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,06
|Katılım Oranı
|:
|% 66,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BİLAL ULUDAĞ
|% 43,86
|6.664
|CHP
|HÜSEYİN GÖÇMEN
|% 38,97
|5.921
|İYİ PARTİ
|YUSUF ÖZER
|% 6,85
|1.041
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA YETER
|% 3,28
|498
|BÜYÜK BİRLİK
|UĞUR AŞIK
|% 2,05
|312
|DİĞER
|% 1,94
|295
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ DEVELİ
|% 1,17
|178
|SAADET
|SÜLEYMAN GÖNÜL
|% 0,81
|123
|HÜDA PAR
|NİHAT VURGUN
|% 0,19
|29
|DEVA PARTİSİ
|SİBEL DEMİRCİ
|% 0,16
|25
|MİLLET
|HAKKI ÖĞÜT
|% 0,11
|16
|DP
|HALUK ATADEMİR
|% 0,1
|15
|MEMLEKET
|DİLEK TEPE
|% 0,09
|14
|DSP
|AYDIN ALDATMAZ
|% 0,09
|14
|HKP
|DOĞAN AĞBULUT
|% 0,09
|13
|BTP
|İBRAHİM TANRIVERDİ
|% 0,09
|13
|TKP
|MEHMET CAN ATAŞ
|% 0,07
|10
|VATAN PARTİSİ
|BEYSUN TANKUT
|% 0,05
|8
|BAĞIMSIZ
|ABDULKADİR İNCİ
|% 0,02
|3
|GELECEK PARTİSİ
|ERTUĞRUL SİNCER
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,79
|Katılım Oranı
|:
|% 67,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OYA TEKİN
|% 40,69
|2.405
|AK PARTİ
|ERDAL HATİPOĞLU
|% 35,58
|2.103
|DEM PARTİ
|MEHMET KARAKIŞ
|% 7,73
|457
|İYİ PARTİ
|AKİF KEMAL AKAY
|% 7,34
|434
|HÜDA PAR
|FETHULLAH BEYAZÇİÇEK
|% 2,05
|121
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN KUŞCU
|% 1,79
|106
|YENİDEN REFAH
|SEYİTHAN YILDIZ
|% 1,64
|97
|DİĞER
|% 1,29
|76
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS OĞUZ
|% 0,35
|21
|SAADET
|YAKUP BUDAK
|% 0,29
|17
|BTP
|AFACAN KEMAL CAN
|% 0,22
|13
|DEVA PARTİSİ
|TANER ÖZÜNAL
|% 0,17
|10
|MEMLEKET
|NEVZAT TOPLUKAFA
|% 0,14
|8
|DSP
|ERHAN SALTUK
|% 0,14
|8
|TİP
|AHMET FARUK ULAŞ
|% 0,14
|8
|TKP
|GÜRSEL BAYRAM
|% 0,12
|7
|DP
|SAİD CEYLAN
|% 0,08
|5
|VATAN PARTİSİ
|HATİCE NESRİN KILIÇAY
|% 0,07
|4
|HKP
|UĞUR KARA
|% 0,05
|3
|MİLLET
|AHMET ÖRÜN
|% 0,03
|2
|BAĞIMSIZ
|ELA BÜYÜKGENÇ
|% 0,03
|2
|ANAP
|GÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU
|% 0,02
|1
|OCAK
|COŞKUN ŞAHİN
|% 0,02
|1
|AB PARTİ
|ADEM BOĞA
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,11
|Katılım Oranı
|:
|% 87,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET AKTÜRK
|% 49,3
|491
|AK PARTİ
|EKREM KEÇE
|% 45,88
|457
|İYİ PARTİ
|RECEP BALI
|% 3,52
|35
|YENİDEN REFAH
|SERDAR TÜRKEN
|% 0,4
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET GÜL
|% 0,3
|3
|BTP
|MAHMUT ULUN
|% 0,2
|2
|SAADET
|MUSA ÖZKAN
|% 0,2
|2
|HÜDA PAR
|ZİYA KANAT
|% 0,1
|1
|BAĞIMSIZ
|GÜSSÜM KAFADAR
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,96
|Katılım Oranı
|:
|% 80,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERDİNÇ ALTIOK
|% 46,14
|717
|MHP
|AYDIN KÜTÜKOĞLU
|% 33,53
|521
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN OLGUN
|% 9,85
|153
|YENİDEN REFAH
|ENVER ÇELİK
|% 7,85
|122
|DİĞER
|% 0,71
|11
|DP
|KENAN DENİZ
|% 0,64
|10
|SAADET
|SÜLEYMAN İNCİ
|% 0,39
|6
|MİLLET
|MUSTAFA ÖRÜN
|% 0,26
|4
|ZAFER PARTİSİ
|TURGAY ÖZÖZEN
|% 0,19
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|ERAY BULDUK
|% 0,13
|2
|HÜDA PAR
|KENAN SOLAK
|% 0,13
|2
|BTP
|MEHDİ VELİ YÜKSEKAL
|% 0,06
|1
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR KARATAŞ
|% 0,06
|1
|VATAN PARTİSİ
|NAZLIŞAH GEÇGEL
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,18
|Katılım Oranı
|:
|% 67,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİL NACAR
|% 43,33
|4.999
|CHP
|ALİ DEMİRÇALI
|% 38,3
|4.418
|DEM PARTİ
|İBRAHİM KOCAMAN
|% 6,82
|787
|İYİ PARTİ
|BÜLENT ALPER
|% 3,8
|439
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH TORUN
|% 3,02
|349
|HÜDA PAR
|MURAT TEMUR
|% 1,35
|156
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM HALİL FİDANCI
|% 1,26
|146
|DİĞER
|% 0,53
|61
|SAADET
|OSMAN SÖYLER
|% 0,45
|52
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ ALTUN
|% 0,22
|25
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA LENGER
|% 0,16
|18
|GELECEK PARTİSİ
|AZİZ KANDEMİR
|% 0,16
|18
|TKP
|ALİ BALSAK
|% 0,09
|11
|AP
|İBRAHİM AVŞAR
|% 0,09
|10
|TİP
|CİHAN AYDAR
|% 0,09
|10
|DSP
|AHMET MÜLAYİM
|% 0,08
|9
|AB PARTİ
|NURULLAH ŞAHİN
|% 0,08
|9
|BTP
|AHMET ERGÖR
|% 0,07
|8
|VATAN PARTİSİ
|ALİ YAĞRI
|% 0,03
|4
|MİLLET
|ADİL IŞIK
|% 0,03
|3
|OCAK
|SELİM DAĞLI
|% 0,02
|2
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY ARI
|% 0,02
|2
Son Dakika › Güncel › ADANA SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 22.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.17, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.94 oy aldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.17'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü ise yüzde 40.94'ünü aldı. Antalya'daki sandıkların yüzde 51.17'si açıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 22.03 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 52.44 Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.17 oy aldı. İzmir'de sandıkların yüzde 63.06'sı açıldı.
Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'in son gününde milli sporcular 3 bronz madalya kazandı. Mihael Zgank, Peter Safrany'i yenerek 90 kiloda bronz madalya kazandı. Kayra Özdemir ve Hilal Öztürk ise sırasıyla Hayun Kim ve Lea Fontaine'i yenerek 78 kiloda bronz madalya elde etti.
Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan yerel seçimlerde CHP Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, açılan sandıkların yarısına yakınında önde gözüküyor. Kesin olmayan sonuçlara göre Gençay, ilçenin ilk kadın belediye başkanı seçilmeye çok yakın.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 22.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, seçimde açık bir farkla önde olduklarını belirtti. Mandalinci, seçim sonuçlarını yakından takip ettiğini ve yarışı önde götürdüklerini söyledi. Kampanya sürecinde emek verenlere teşekkür eden Mandalinci, Bodrum halkının desteğini gördüklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?