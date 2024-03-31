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31.03.2024 21:10
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.160
Toplam Seçmen : 1.629.953
Açılan Sandık : 1.101
Açılan Sandık Oranı : % 21,34
Kullanılan Oy : 253.833
Geçerli Oy : 248.608
Katılım Oranı : % 74,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEYDAN KARALAR% 47,66118.493
AK PARTİFATİH MEHMET KOCAİSPİR% 37,7793.909
İYİ PARTİAYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ% 4,3310.755
DİĞER% 3,478.629
DEM PARTİMAHFUZ GÜLERYÜZ% 2,66.451
YENİDEN REFAHSELAHATTİN BAYSAL% 1,624.017
ZAFER PARTİSİUMUT YANAR% 1,072.661
SAADETHÜSEYİN ACARLAR% 0,37907
HÜDA PARSALİH DEMİR% 0,26641
YTPEYYUP KEBUDE% 0,11277
MEMLEKETETHEM EKE% 0,09231
DEVA PARTİSİHAMZA MİLLİ% 0,09223
TKPKUBİLAY ALTUNTAŞ% 0,08201
BTPMELEK ÇATALBAŞ% 0,07174
EMEPSEVİL ARACI% 0,06142
HAK-PARSÜLEYMAN KART% 0,05135
DSPHAKAN BULDU% 0,05117
MİLLETALİ GEÇİOĞLU% 0,05113
VATAN PARTİSİAHMET SUSEVEN% 0,04109
APKAZIM KÜRŞAD ERDİL% 0,04107
BAĞIMSIZVELİ ŞAHİN% 0,0383
AB PARTİSEZGİN DOĞAN GÜROCAK% 0,0366
OCAKAZAD SEYİTOĞLU% 0,0257
BAĞIMSIZMEHMET TURAN BAYBURT% 0,0245
MİLLİ YOLMEHMET FER% 0,0136
TKHSERDAR DOĞAN% 0,0129
ALADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 61,40
Katılım Oranı : % 87,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKEMAL ÖZDEMİR% 49,023.398
AK PARTİMUSTAFA AKGEDİK% 45,893.181
YENİDEN REFAHMUSTAFA EKEN% 4,7326
İYİ PARTİBEKİR KAPLAN% 0,2215
SAADETFİKRET TOK% 0,128
BTPMESUT ATICI% 0,032
BÜYÜK BİRLİKAYŞE BARAK% 0,011
TKPSELAHİTTİN KARABULUT% 0,011
CEYHAN

Açılan Sandık Oranı : % 10,13
Katılım Oranı : % 80,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKADİR AYDAR% 42,693.430
AK PARTİEROL KAHRAMAN% 42,123.384
İYİ PARTİALEMDAR ÖZTÜRK% 6,26503
DEM PARTİCEMAL GÖK% 4,22339
BTPYUSUF ÇEK% 1,71137
YENİDEN REFAHGAZİ ÖRLÜN% 1,0282
ZAFER PARTİSİEMRAH ÖZPOLAT% 0,6552
HÜDA PARYILDIRAY KORKUTAN% 0,2722
SAADETMESUT GİRİŞKİN% 0,2722
DİĞER% 0,2117
TKPERKAN ALKANAT% 0,1915
BÜYÜK BİRLİKFATMA GEZER% 0,1210
DEVA PARTİSİNERMİN ALIRSATAR% 0,119
VATAN PARTİSİAHMET NİHAT ATA% 0,076
DPCELAL TOPALOĞLU% 0,043
MİLLETİLYAS DEMİRDÜZEN% 0,032
BAĞIMSIZERCAN ALTINTOP% 0,022
ÇUKUROVA

Açılan Sandık Oranı : % 12,18
Katılım Oranı : % 70,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEMRAH KOZAY% 55,0413.253
MHPFİRDEVS CİNGÖZLER% 23,015.540
DİĞER% 7,871.895
İYİ PARTİSONER ÇETİN% 7,531.813
ZAFER PARTİSİYARKIN KOÇAR% 1,55373
DEM PARTİMEHMET CAN ÇELİK% 1,52366
BAĞIMSIZGÖKTÜRK GÜNGÖR% 1,2290
YENİDEN REFAHMUSTAFA GELDİ% 0,79191
SAADETGÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU% 0,2458
DEVA PARTİSİÖMER FARUK TALAŞ% 0,1740
BÜYÜK BİRLİKALPARSLAN NURİ ADIYAMAN% 0,1537
BTPÖZCAN AKSOY% 0,1331
TKPÖZGÜN DİNCEL% 0,1230
HÜDA PARHÜSEYİN AYAYDIN% 0,1230
APİLKER YILMAZ% 0,1230
HKPAHMET KILINÇ% 0,1126
VATAN PARTİSİBANU KARAHAN% 0,0820
GELECEK PARTİSİİRFAN SAYAR% 0,0818
BAĞIMSIZGANİME ASLANKESER% 0,0512
ANAPALİ OTMAR% 0,049
DSPSELDA TOPATAN% 0,049
MİLLETMENDERES YAKUP ŞEN% 0,049
OCAKÜMİT AKÇAY% 01
FEKE

Açılan Sandık Oranı : % 15,15
Katılım Oranı : % 88,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHCÖMERT ÖZEN% 33,65603
MHPAHMET ŞENER% 30,41545
CHPMEHMET ALİ KIZILOLUK% 28,8516
DİĞER% 2,2340
SAADETHASAN GEZER% 2,0136
İYİ PARTİYAŞAR SOYLU% 1,8433
BÜYÜK BİRLİKEŞEGÜL ÜNAL% 0,173
HÜDA PARNEJDET ŞANLI% 0,173
DEVA PARTİSİDOĞUKAN DIRAĞAN% 0,173
ZAFER PARTİSİHASAN YILMAZ% 0,112
HKPALPER EMİR% 0,112
BTPFATIMA BEYZA YARDIM% 0,112
MİLLETBEKİR ÖRÜN% 0,112
VATAN PARTİSİZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK% 0,112
İMAMOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 2,78
Katılım Oranı : % 92,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKASIM KARAKÖSE% 49,39162
MHPMEHMET AYDIN KANGUR% 26,8388
İYİ PARTİMEHMET SERT% 18,962
YENİDEN REFAHTURAN YUMŞAK% 3,0510
BTPNECDET HAMDİ HAZNEDAR% 0,913
BÜYÜK BİRLİKDURMUŞ TUGUT% 0,311
DSPİSMAİL BOZKURT% 0,311
ZAFER PARTİSİAHMET DAĞLARAŞTI% 0,31
KARAİSALI

Açılan Sandık Oranı : % 22,09
Katılım Oranı : % 91,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR ŞİMŞEK% 37,18625
BAĞIMSIZSAADETTİN ASLAN% 26437
CHPFADİME GEÇİOĞLU% 20,17339
İYİ PARTİKEMAL METİN% 9,7163
YENİDEN REFAHSALİH TOY% 2,0234
BÜYÜK BİRLİKAHMET KARAOĞLAN% 1,627
SAADETSADULLAH GENÇ% 1,0718
BTPRAMAZAN HASIRCI% 0,5910
ZAFER PARTİSİAKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK% 0,417
DEVA PARTİSİAYHAN AVCI% 0,35
MEMLEKETMEHMET ARİÇ% 0,244
HÜDA PARUMUT GENÇ% 0,244
MİLLİ YOLNEDİM ÇOPUR% 0,244
VATAN PARTİSİABDURRAHİM KÖYLÜ% 0,183
MİLLETSELMA ÖZDEMİR% 0,061
KARATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 18,67
Katılım Oranı : % 79,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BEDRETTİN KARATAŞ% 50,7799
MHPNECİP TOPUZ% 43,97693
İYİ PARTİYÜKSEL BOZOK% 2,4839
YENİDEN REFAHBEKİR SÖMEK% 0,457
ZAFER PARTİSİHASAN KAHRAMAN KUL% 0,447
GELECEK PARTİSİİSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK% 0,386
DİĞER% 0,386
DEM PARTİVEJDİ ORAL% 0,325
HÜDA PAROSMAN KÖPRÜDÜZ% 0,254
DEVA PARTİSİHAKAN CENGİZ% 0,254
BÜYÜK BİRLİKORHAN ALKAÇ% 0,193
MİLLETMEHMET ÖRÜN% 0,132
BTPERCÜMENT ORHAN% 0,061
KOZAN

Açılan Sandık Oranı : % 16,22
Katılım Oranı : % 83,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ATLI% 26,633.188
BÜYÜK BİRLİKGÜRDAL TOPAL% 24,942.985
CHPSUDİYE GİZEM AKSOYLU% 21,662.592
İYİ PARTİKAZIM ÖZGAN% 17,542.100
YENİDEN REFAHHARUN ABDULLAH BAYSAL% 3,5419
DİĞER% 3,21384
SAADETMUAMMER ÖZÇELİK% 0,6982
ZAFER PARTİSİGÜLŞAH KARAARSLAN% 0,560
DEVA PARTİSİSERDAR DERVİŞOĞLU% 0,448
BTPHASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN% 0,3947
HKPYAKUP YAVUZ% 0,1417
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,1417
VATAN PARTİSİDOĞUKAN ERTAN% 0,0911
HÜDA PARSERKAN TAN% 0,0810
DSPKENAN AKIN% 0,078
BAĞIMSIZÖZLEM KÖSE% 0,022
POZANTI

Açılan Sandık Oranı : % 37,93
Katılım Oranı : % 82,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞENOL EROĞLU% 41,232.161
MHPALİ AVAN% 34,141.789
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÇAY% 21,291.116
İYİ PARTİADEM AYDIN% 1,7692
SAADETSADIK PİNEGÖZ% 0,6333
DEVA PARTİSİMEHMET EMİN KAYA% 0,3418
BÜYÜK BİRLİKFİGEN ŞAHİN% 0,179
VATAN PARTİSİERKAN DİKMEN% 0,158
MİLLETNEJDAT YILDIZ% 0,116
BTPOZAN AKÇA% 0,084
GELECEK PARTİSİSÜLEYMAN SEÇİLMİŞ% 0,042
HÜDA PARADNAN KAPLAN% 0,042
MEMLEKETMUHAMMET ENES ÇIKAT% 0,021
SAİMBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 78,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZMAHMUT DAL% 38,39430
ANAPMUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE% 19,46218
MHPVEDAT CENGİZ% 15,54174
CHPİSMAİL DURMAZ% 13,3149
BAĞIMSIZVAHİTTİN MEŞE% 3,0334
İYİ PARTİMUSTAFA AKDOĞAN% 2,9533
BÜYÜK BİRLİKİRFAN TEKDEMİR% 2,1424
YENİDEN REFAHEMRAH KAN% 2,1424
DİĞER% 1,1613
SAADETSERDAL ÖZKOZANOĞLU% 0,546
ZAFER PARTİSİSERKAN AY% 0,364
MİLLETMEHMET ŞEN% 0,364
VATAN PARTİSİHAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU% 0,364
BTPGÜLAY KIRCELLİ% 0,182
HÜDA PARİSA BİRGÜN% 0,091
SARIÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 15,06
Katılım Oranı : % 66,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBİLAL ULUDAĞ% 43,866.664
CHPHÜSEYİN GÖÇMEN% 38,975.921
İYİ PARTİYUSUF ÖZER% 6,851.041
YENİDEN REFAHMUSTAFA YETER% 3,28498
BÜYÜK BİRLİKUĞUR AŞIK% 2,05312
DİĞER% 1,94295
ZAFER PARTİSİALİ DEVELİ% 1,17178
SAADETSÜLEYMAN GÖNÜL% 0,81123
HÜDA PARNİHAT VURGUN% 0,1929
DEVA PARTİSİSİBEL DEMİRCİ% 0,1625
MİLLETHAKKI ÖĞÜT% 0,1116
DPHALUK ATADEMİR% 0,115
MEMLEKETDİLEK TEPE% 0,0914
DSPAYDIN ALDATMAZ% 0,0914
HKPDOĞAN AĞBULUT% 0,0913
BTPİBRAHİM TANRIVERDİ% 0,0913
TKPMEHMET CAN ATAŞ% 0,0710
VATAN PARTİSİBEYSUN TANKUT% 0,058
BAĞIMSIZABDULKADİR İNCİ% 0,023
GELECEK PARTİSİERTUĞRUL SİNCER% 0,012
SEYHAN

Açılan Sandık Oranı : % 1,79
Katılım Oranı : % 67,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOYA TEKİN% 40,692.405
AK PARTİERDAL HATİPOĞLU% 35,582.103
DEM PARTİMEHMET KARAKIŞ% 7,73457
İYİ PARTİAKİF KEMAL AKAY% 7,34434
HÜDA PARFETHULLAH BEYAZÇİÇEK% 2,05121
ZAFER PARTİSİHAKAN KUŞCU% 1,79106
YENİDEN REFAHSEYİTHAN YILDIZ% 1,6497
DİĞER% 1,2976
BÜYÜK BİRLİKYUNUS OĞUZ% 0,3521
SAADETYAKUP BUDAK% 0,2917
BTPAFACAN KEMAL CAN% 0,2213
DEVA PARTİSİTANER ÖZÜNAL% 0,1710
MEMLEKETNEVZAT TOPLUKAFA% 0,148
DSPERHAN SALTUK% 0,148
TİPAHMET FARUK ULAŞ% 0,148
TKPGÜRSEL BAYRAM% 0,127
DPSAİD CEYLAN% 0,085
VATAN PARTİSİHATİCE NESRİN KILIÇAY% 0,074
HKPUĞUR KARA% 0,053
MİLLETAHMET ÖRÜN% 0,032
BAĞIMSIZELA BÜYÜKGENÇ% 0,032
ANAPGÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU% 0,021
OCAKCOŞKUN ŞAHİN% 0,021
AB PARTİADEM BOĞA% 0,021
TUFANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 13,11
Katılım Oranı : % 87,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET AKTÜRK% 49,3491
AK PARTİEKREM KEÇE% 45,88457
İYİ PARTİRECEP BALI% 3,5235
YENİDEN REFAHSERDAR TÜRKEN% 0,44
ZAFER PARTİSİMEHMET GÜL% 0,33
BTPMAHMUT ULUN% 0,22
SAADETMUSA ÖZKAN% 0,22
HÜDA PARZİYA KANAT% 0,11
BAĞIMSIZGÜSSÜM KAFADAR% 0,11
YUMURTALIK

Açılan Sandık Oranı : % 12,96
Katılım Oranı : % 80,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERDİNÇ ALTIOK% 46,14717
MHPAYDIN KÜTÜKOĞLU% 33,53521
İYİ PARTİŞAHİN OLGUN% 9,85153
YENİDEN REFAHENVER ÇELİK% 7,85122
DİĞER% 0,7111
DPKENAN DENİZ% 0,6410
SAADETSÜLEYMAN İNCİ% 0,396
MİLLETMUSTAFA ÖRÜN% 0,264
ZAFER PARTİSİTURGAY ÖZÖZEN% 0,193
BÜYÜK BİRLİKERAY BULDUK% 0,132
HÜDA PARKENAN SOLAK% 0,132
BTPMEHDİ VELİ YÜKSEKAL% 0,061
DEVA PARTİSİUĞUR KARATAŞ% 0,061
VATAN PARTİSİNAZLIŞAH GEÇGEL% 0,061
YÜREĞİR

Açılan Sandık Oranı : % 7,18
Katılım Oranı : % 67,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİL NACAR% 43,334.999
CHPALİ DEMİRÇALI% 38,34.418
DEM PARTİİBRAHİM KOCAMAN% 6,82787
İYİ PARTİBÜLENT ALPER% 3,8439
YENİDEN REFAHABDULLAH TORUN% 3,02349
HÜDA PARMURAT TEMUR% 1,35156
ZAFER PARTİSİİBRAHİM HALİL FİDANCI% 1,26146
DİĞER% 0,5361
SAADETOSMAN SÖYLER% 0,4552
DEVA PARTİSİYAVUZ ALTUN% 0,2225
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA LENGER% 0,1618
GELECEK PARTİSİAZİZ KANDEMİR% 0,1618
TKPALİ BALSAK% 0,0911
APİBRAHİM AVŞAR% 0,0910
TİPCİHAN AYDAR% 0,0910
DSPAHMET MÜLAYİM% 0,089
AB PARTİNURULLAH ŞAHİN% 0,089
BTPAHMET ERGÖR% 0,078
VATAN PARTİSİALİ YAĞRI% 0,034
MİLLETADİL IŞIK% 0,033
OCAKSELİM DAĞLI% 0,022
BAĞIMSIZTÜLAY ARI% 0,022

Kaynak: AA

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