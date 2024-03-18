Adapazarı\'da silahla ateş ederek karısını öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahla ateş ederek karısını öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.A, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Maktulün annesi katılan C.K'nin avukatı, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini ve indirim maddelerinin uygulanmamasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık İ.A. da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Eşimi öldürme kastıyla ateş etmedim. Kendisini korkutma amacıyla ateş ettim. Müşteki B.Y.T'nin silahına davranması nedeniyle ben de silahımı çıkararak ateş ettim." savunmasını yaptı.

Sanık avukatı, müvekkilinin müştekiye karşı "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, eşine karşı eyleminde ise haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık İ.A, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı eşi Tansu A'ya karşı "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran heyet, İ.A'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim 2023'te İ.A, eşi Tansu A. ve B.Y.T'ye silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Tansu A. iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Gözaltına alınan İ.A. 6 Ekim'de tutuklanmıştı.