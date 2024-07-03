ADD, İsmet Özel hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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ADD, İsmet Özel hakkında suç duyurusunda bulundu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İstiklal Marşı Derneği Fahri Genel Başkanı İsmet Özel hakkında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. ADD'nin suç duyurusuna göre, İsmet Özel'in Atatürk'e yönelik sözleri Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a aykırıdır. İsmet Özel'in Sakarya Savaşı'nda Atatürk'ün yaralı olmadığı halde kolunu sardırıp savaşı terk ettiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma yapılması talep edildi.

03.07.2024 17:45
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(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İstiklal Marşı Derneği Fahri Genel Başkanı İsmet Özel hakkında, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ADD'nin suç duyurusuna ilişkin dilekçesinde, "İstiklal Marşı Derneği'nin Fahri Genel Başkanı olarak tanımlanan İsmet Özel'in, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a aykırı hareket ettiği" belirtildi.

Dilekçede, İsmet Özel'in Atatürk'ün Sakarya Savaşı'nı kazanma ihtimalini görmediği, bu sebeple yaralı olmamasına rağmen kolunu sardırıp savaşı terk ettiği" yönündeki sözlerine işaret edilerek, soruşturma ve kovuşturma yapılması ve kamu davası açılması istendi.

Kaynak: ANKA

İsmet Özel, Sakarya, Politika, Güncel, Son Dakika

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