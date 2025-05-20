Adile Filmi'nin Çekimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Adile Filmi'nin Çekimleri Devam Ediyor

Çağan Irmak'ın yönettiği 'Adile' filminde Meltem Kaptan, Adile Naşit'i canlandırıyor.

20.05.2025 21:09
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BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği "Adile" filminin çekimleri devam ediyor.

Her yaştan izleyicinin kalbinde iz bırakan usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını sinema perdesine taşıyacak olan filmin senaryosunu Nermin Yıldırım kaleme aldı.

Beykoz Kundura'daki sette filme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irmak, masalcı tonton bir teyzenin filmini yapmadıklarını belirterek, "Hiçbir zaman böyle bir niyetimiz olmadı. Adile Naşit'in hayatının bütün keskin virajlarını, dönemeçlerini, tiyatro ve sinema hayatının bütün iniş çıkışlarını ve özel hayatını da etik sınırlar içinde anlattığımız bir film olacak. Bu film, onun bizi var eden çocukluğumuza dair hatırasına bir saygı niteliğinde." dedi.

"Hikayeyi en doğru şekilde aktarmak niyetindeyiz"

Adile Naşit'in hayatının dramatik olduğunu, fakat filmde seyirciyi üzmek ve ağlatmak niyetinde olmadığını söyleyen Irmak, "Hikayeyi en doğru şekilde aktarmak niyetindeyiz. Bu Adile'nin filmi olması dışında, Türk sineması ve tiyatrosunun, o yılların ülkesinin filmi olacak." diye konuştu.

Irmak, filmde ikonik sahnelerin de yer alacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Adile Naşit'in oynadığı komedi filmlerindeki gibi güldürecek sahneler de var. Hepimizin ikonik olarak addettiği turşu sahnesi, köpükler içinde kalınan anlar gibi… Ertem Eğilmez sinemasında var olan, Adile Naşit'in o bütün ikonik sahnelerini, benim için tekrar çekmek hem zorlayıcı hem eğlenceli oldu. Çünkü o sahnelerin bazılarını birebir çektik. Özellikle de sahneleri o dönem yönetmenlerin kullandığı açıları ve dekorları kullanarak çektik."

Filmde hikayenin 1935 yılından başlayarak 1985'e kadar uzandığı bilgisini veren Çağan Irmak, "Adile'nin beş yaşından itibaren tiyatro sahnesine adım attığı dönem, Darülbedayi yılları, 1950'ler, 1960'lar, 1970'li yılların başında ilk sinemaya girişi ve 1984'e kadar gidiyoruz. Adile Naşit, bugünün standartlarına göre hiç yaşlı olmadı, onu erken kaybettik. Neredeyse hep yüz ve tavır olarak aynıydı." ifadelerini kullandı.

"Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım"

Filmde Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan ise senaryonun çok güçlü olduğuna işaret ederek, "Adile'nin duygu yolculuğunu çok çok iyi gösteren, hayatının her yerini kapsayan bir senaryo. 'Bu kadın neler yaşamış ama yine de ne kadar güçlü ve umut veren biri' dedim. Bizim şu anda kaybettiğimiz birçok şeyi temsil ediyor, annelik sıcaklığı, hoşgörü, karşısındakini gerçekten görmek ve sevmek… Adile Naşit'te hiç kin yok. Ne yaşarsa yaşasın herkese hoşgörüyle yaklaşan biri." diye konuştu.

Kendisine rol teklif edilmeden önce çevresinden "sende Adile Naşit enerjisi var" diye yorumlar aldığını söyleyen Kaptan, şunları kaydetti:

"Senaryo geldiğinde önce içime oturması gerekiyordu. Sonra senaryoyu çok beğendiğim, küçücük ayrıntılara bile çalışılmış. Çağan Bey'in de filmi çekeceğini duyunca 'tamam varım' dedim. Onun meşhur sahnelerini denedim, gülüşünü çalıştım, videolar çektim, gönderdim. Tabii ki görünüş ya da enerji yetmiyor. Çünkü sonuçta bu bir oyunculuk işi. Onun diksiyonu, duruşu, nefesi… Mesela sadece gülüşü için iki hafta çalıştım. Çünkü o nefes almadan gülüyor. Enteresan bir gülüşü var, onunla meşhur olması da gayet doğal. Onun ses tonu da benimkinden daha yüksek. Hepsini yakalamaya çalıştım."

Kaptan, filmin anlattığı ruha dair de "Adile, o dönemin yıldız kalıplarına uymuyordu ama yine de pes etmeden bu yolda yürüdü. O zaman zordu, halen de zor. Belki bugün bile pek çok kadın onun hikayesinde kendini görecek. Bu film bir yandan güçlü kadın olmayı, bir yandan da Yeşilçam'ın o yaratıcı ruhunu ve zor koşullarda neler başarılabileceğini anlatıyor. Sıcaklık ve samimiyet, film tam olarak bunu taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adile Filmi'nin Çekimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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