AES Liderleri Gana'da Toplanıyor

Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES) liderlerinin, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenecek Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olağanüstü zirvesine katılması bekleniyor.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salı günü Akra'da düzenlenecek ECOWAS zirvesine AES liderlerinin katılmasının beklendiğini belirtti.

Ablakwa, söz konusu davetin AES ülkelerine bizzat Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından iletildiğini aktararak, bunun, Mahama'nın ECOWAS ile Sahel ülkeleri arasında arabuluculuk çabalarının bir parçası olduğunu kaydetti.

Zirvede ECOWAS üyesi tüm ülkelerin dışişleri ve maliye bakanlarının bir araya geleceğini söyleyen Ablakwa, "Bu gelişme, ECOWAS'ın yeniden bütünleşmesi yönünde samimi bir iradenin göstergesidir." dedi.

Ablakwa, "Bizler etnik kökenlerimizle, kültürel ve tarihi bağlarımızla birbirimize sıkı sıkıya bağlı tek bir halkız. Bu ortaklık duygusu, bölgesel işbirliğinin temelini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Burkina Faso, Mali ve Nijer, ECOWAS'tan ayrılmıştı

Sahel bölgesinde birbirine komşu Mali, Nijer ve Burkina Faso, bir yıllık çalkantılı sürecin sonunda ECOWAS'tan 29 Ocak itibarıyla ayrılmıştı.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun 28 Ocak 2024'te aldıkları ECOWAS'tan ayrılma kararı, bir yılın sonunda resmiyet kazanmıştı.

Bu 3 ülke, topluluktan resmen ayrılmış olsa da 6 aylık geçiş süreci boyunca (28 Temmuz'a kadar) fikir değiştirmeleri halinde yeniden ECOWAS'a katılabilecek.

Eylül 2023'te AES kuran Burkina Faso, Nijer ve Mali ise topluluğa geri dönüşün mümkün olmadığını açıklamıştı.