Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Metin D. idaresindeki 46 AEV 079 plakalı kamyon, Çağılhan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahası'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kamyonun altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Afşin'de Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?