Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Göksun- Elbistan karayolunun Çağılhan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 ADY 104 plakalı kamyonet devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Afşin'de Kamyonet Devrildi, 2 Yaralı - Son Dakika
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