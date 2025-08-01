Afyon\'da Yangın Önleme Yasakları

AFYONKARAHİSAR'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla havai fişek, meşale ve işaret fişeği kullanımı ile bidonla yakıt satışı 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

Afyonkarahisar'da '2025 yılı Orman Yangınları ile Mücadele Hazırlık Toplantısı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, daha önce alınan 15 Haziran- 15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklanması kararına ek olarak yeni tedbirler alındı. Buna göre; il genelinde havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, akaryakıt istasyonları ve diğer ilgili işletmelerden bidon, şişe ve benzeri kaplarla açıktan benzin, mazot ve gaz gibi yakıt satışları 30 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerince denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Yasağa uymayan işletme ve kişiler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9, 11 ve 66. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 'Emre aykırı davranış' başlıklı 32. maddesi kapsamında yasal işlem yapılacağı açıklandı.