Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal 59 bin 218, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay 37 bin 187 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 87,48 )
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Burcu Köksal kazandı. - Son Dakika
31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya Belediye Başkanı seçildi. Sevindi, partililerle birlikte seçim galibiyetini kutladı ve Amasya'ya güzel günlerin geleceğini söyledi.
Muğla'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Kurt, seçim bürosu önünde karşılandıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Destekçileriyle birlikte Beşkaza Meydanı'nda kutlama yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.
ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
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