Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, 3 adreste yaptıkları denetimlerde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan 3 şüpheliye hakkında da adli işlem başlatıldı.
Yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?